Trebsen/Grimma

Am ersten Weihnachtsfeiertag hatten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Trebsen/ Altenhain und Grimma am frühen Nachmittag einen Blaulichteinsatz mit Routinepotenzial. Nicht zum ersten Mal in den vergangenen Monaten mussten sie nach Altenhain zum Steinbruch „Schwarzer Bruch“ ausrücken. Dort hatte sich ein großflächiger Ölfilm an der Wasseroberfläche ausgebreitet. Zudem war eine Mischung aus intensivem Öl- und Dieselgeruch wahrgenommen worden.

Ölfime im Schwarzen Bruch Altenhain, wie dieser am ersten Weihnachtstag entdeckt, sind keine Seltenheit Quelle: Frank Schmidt

„Eine Beobachtung, die offenkundig wieder einmal von Spaziergängern gemacht wurde“, ist sich Thomas Knoblich von der Grimmaer Feuerwehr sicher. Seine Kameraden waren sogar mit Schlauchboot auf dem Weg nach Altenhain, als sie jedoch über Funk der Einsatzabbruch erreichte. Trebsener Kameraden hatten wohl inzwischen vor Ort die Lage sondiert und über das bisher bekannte Umweltproblem hinaus kein neues Gefahrenpotenzial erkennen können.

Ölfime im Schwarzen Bruch Altenhain, wie dieser am ersten Weihnachtstag entdeckt, sind keine Seltenheit Quelle: Frank Schmidt

Spekulationen zum Umweltproblem

Man wisse von der Situation, sodass immer wieder mehr oder weniger große Ölfilme auf dem Wasser treiben würden. Über die Ursachen werde indes nur spekuliert. Von „Altlasten der Russen“ aus dem nahen ehemaligen Muna-Militärgelände sei da immer wieder die Rede. Angeblich hätten die Sowjettruppen vor oder im Laufe ihres Rückzuges aus dem vereinigten Deutschland im Schwarzen Bruch größere Mengen ölhaltiger Flüssigkeiten „entsorgt“. Beweise dafür würde es aber keine geben. Nur die immer wieder auftreten Ölfilme geben allen Spekulationen neue Nahrung. „Deshalb ist es sehr verwunderlich“ so stellte sich Knoblich die Frage, „dass sich bisher noch keiner der zuständigen Behörde für dieses Umweltproblem nachhaltig interessiert hat.“ Und so werden auch die über Weihnachten verstärkt aufgetretenen Ölfilme ihr unberührtes Dasein fristen.

Grimmaer Kameraden im Einsatzmarathon

Für die Grimmaer Kameraden war das übrigens der dritte Einsatz am ersten Weihnachtsfeiertag. In der Nacht zum Mittwoch mussten sie sich gegen drei Uhr in der Asylunterkunft „Roter Ochse“ in Grimma-Süd um angebranntes Essen kümmern, wodurch die automatische Brandmelderanlage ausgelöst wurde. Und am Vormittag wurden sie zur Tragehilfe in der Straße An der Königsnase für den Rettungsdienst gebraucht.

Von Frank Schmidt