Umzug in Corona-Zeiten: Colditzer Stadtbibliothek ist zurück

Colditz

Gute Nachrichten für Colditzer Leseratten: Die Stadtbibliothek hat in der Bildungs- und Begegnungsstätte (BBS) Am Ring 6 wieder ihre Pforten geöffnet. Der lichtdurchflutete knapp 200 Quadratmeter große Ausleihraum verfügt über zwei Medienarbeitsplätze sowie eine Leseecke für Kinder. Abgerundet wird das Ensemble von einem kleinen separaten Raum für Lese- und Bildungsprojekte, einem Büro sowie einem Verpflegungsraum.

„Mit dem Abschluss der umfangreichen Bauarbeiten ist ein lang gehegter Wunsch nach räumlicher Erweiterung in Erfüllung gegangen“, berichtet Ronny Kriz, Bereichsleiter beim Bildungs- und Sozialwerk Muldental (BSW), das die Einrichtung seit 2012 betreibt.

Anzeige

300 Kartons mit rund 11 000 Büchern

Seinen Angaben zufolge konnte auch die Inneneinrichtung im Bereich der Kindersitz- und Präsentationsmöbel sowie der Medientechnik in Teilen erneuert werden. Für diesen Kostenbereich habe das BSW über das Regionalbudget der Leader-Region Leipziger Muldenland rund 8000 Euro Fördermittel einwerben können.

Der Umzug in Übergangsräumlichkeiten in der Colditzer Turnhalle vor acht Monaten und die Rückkehr in die BBS ist Kriz zufolge in Eigenregie und mit tatkräftiger Unterstützung des Möbelfundus, der Azubis aus dem Tanndorfer Bildungsbereich, von BSW-Mitarbeitern, vielen ehrenamtlichen Helfer sowie des Colditzer Bauhofes gestemmt worden. „Bewegt worden sind dabei über 300 Kartons mit rund 11 000 Büchern und Medien sowie 40 laufende Meter Regale“, nennt Ronny Kriz Details.

Voranmeldung nötig

Vor dem Hintergrund der geltenden Hygienevorschriften habe der Umzug eine besondere Herausforderung dargestellt. Ebenso spiele Corona derzeit eine zentrale Rolle im Bezug auf die Ausleihregularien. „Unser Hygienekonzept und die Coronaschutzverordnung lassen den Zugang zur Bibliothek für eine Person nach vorheriger telefonischer Voranmeldung zu“, so Kritz.

Der Anziehungskraft des Buches habe das Virus gleichwohl nichts anhaben können. „Lesen liegt vielmehr im Lockdown voll im Trend, weshalb wir zu Beginn des neuen Jahres zahlreiche Neuanschaffungen tätigen werden beziehungsweise bereits getätigt haben“, so der BSW-Bereichsleiter.

Die modernisierte Colditzer Stadtbibliothek beherbergt auch eine Leseecke für Kinder. Quelle: BSW/Woitschach

Bibo ist Standort für Projekte

Dieser weist zudem darauf hin, dass in der modernisierten Stadtbibliothek auch die Projekte „Lesezirkel“, „Lückenfüller“ sowie „Buchkinder“ eine neue Heimstätte gefunden haben, womit die Einrichtung als zentraler Standort für die Umsetzung der integrierten Sozialen Stadtentwicklung fungiere. „Unsere SW-Projektleiterin Christin Woitschach hofft darauf, bald wieder mit den Kindern vor Ort arbeiten zu können“, so Ronny Kriz.

Besucher können zu den bekannten Öffnungszeiten unter Telefon 034381-42520 einen Termin zur Medienausleihe vereinbaren; eine Übersicht über die Medienbestände der Stadtbibliothek ist auf der Homepage www.stadtbibliothek-colditz.de zu finden

Von Roger Dietze