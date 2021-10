Unbekannte brechen in Mutzschener Supermarkt ein

Mutzschen

Unbekannte brachen zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 5.50 Uhr am Donnerstag die Eingangstür eines Supermarktes in Mutzschen auf und drangen anschließend in den Verkaufsraum ein. Laut Polizei durchsuchten sie dort sämtliche Schränke sowie den Kassenbereich. In der Folge entwendeten die Tatverdächtigen Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Der Sachschaden konnte noch nicht abschließend beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von lvz