Naunhof

Unbekannte brachen vom Samstag zum Sonntag in ein Objekt der Tauchschule am Moritzsee ein. Durch eine Gittertür drangen sie in den Tauchclub ein, durchwühlten sämtliche Schränke und stahlen Unterhaltungselektronik und andere Gegenstände. Sach- und Diebstahlschaden liegen jeweils im oberen dreistelligen Bereich. Es wird wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

Von LVZ