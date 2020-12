Unbekannte brechen in Trebsener Getränkemarkt ein

Trebsen

Sonntagnacht hatten es Unbekannte In Trebsen auf einen Getränkemarkt an der Bahnhofstraße abgesehen: Mit einem Gullydeckel wurde eine Sicherheitsscheibe eingeschlagen. Dadurch konnten die Täter dann in das Geschäft eindringen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Im Anschluss wurden diverse Spirituosen sowie Tabakwaren im Gesamtwert einer mittleren dreistelligen Summe entwendet. Ein Mitarbeiter eines Wachschutzes verständigte die Polizei über den Einbruch.

Anzeige

Die Höhe des Sachschadens wurde mit etwa 2500 Euro beziffert. Beamte des Polizeireviers Grimma haben die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Von LVZ