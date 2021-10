Parthenstein

Brandstifter in Parthenstein unterwegs: Zwischen 21.50 Uhr und 23.10 Uhr am Sonntag haben Unbekannte an der Ecke Gärtnereiweg/Beiersdorfer Straße in Grethen ein Feuer entzündet. Laut Polizeidirektion Leipzig brannte eine hölzerne Überdachung zur Unterstellung von Mülltonnen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der genaue Sachschaden steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von lvz