Unbekannte schmieren Nazisymbole in Grimma auf die Straße

Grimma

Mit Nazisymbolen haben Unbekannte am Mittwochnachmittag in Grimma die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, meldete ein umsichtiger Grimmaer der Behörde mehrere Schmierereien auf einem Gehweg in der Bahnhofstraße. Der Tatort befindet sich in einem Park in der Nähe eines Denkmals.

Mit weißer Kreide wurden drei nationalsozialistische Symbole und ein Schriftzug in einer Größe bis zu 90 mal 70 Zentimetern aufgebracht. Die eingesetzten Beamten konnten die Zeichen und den Schriftzug rückstandslos entfernen. Die Polizei geht derzeit Zeugenhinweisen nach und hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Von LVZ