Unbekannter fährt Frau und Hund in Naunhof an – und macht sich dann davon

Naunhof

Die Polizei sucht nach Zeugen: Am Freitagnachmittag, den 10. Dezember 2021, wollte eine Fußgängerin (54) mit ihrem Hund die Polenzer Straße in Ammelshain überqueren. Ein metallic-blauer SUV mit Grimmaer Kennzeichen fuhr in Richtung Klinga auf der Straße und bog nach rechts in die Teichgasse ein. Als die Fußgängerin mit ihrem Hund gerade die Straße überqueren wollte, änderte der Pkw seine Richtung und zog wieder auf die Polenzer Straße. Dort wurden nach Angaben der Polizei Leipzig zunächst der Hund und dann auch die 54-Jährige von dem Fahrzeug touchiert, ehe es zum Stehen kam.

Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt

Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Der Hund hatte augenscheinlich keine Verletzungen erlitten. Als die 54-Jährige sich wenige Momente später zu dem blauen Fahrzeug begab, fuhr es weiter und bog in die Hauptstraße ab. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll es sich um einen Skoda oder VW gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den oder die Fahrzeugführer/-in wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zum Unfallhergang, dem oder der unbekannten Fahrzeugführer/-in oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, Tel. (03437) 708925-100 zu melden.

Von lvz