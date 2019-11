Bennewitz

Ein Unbekannter hat von einer Baustelle aus ein Loch in die Trockenbauwand geschlagen und konnte so in eine Cafeteria in Bennewitz einbrechen. Gestohlen wurde nichts.

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen soll der Unbekannte in die Cafeteria im Muldentalweg eingebrochen sein. Eine Mitarbeiterin der medizinischen Einrichtung stellte morgens fest, dass die Cafeteria durchsucht worden war und verständigte die Polizei.

Nach erster Sichtung der Räumlichkeiten fehlte nichts. Die Polizei hat die Ermittlung nun aufgenommen.

Von LVZ/nag