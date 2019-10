Grimma

Gesundheitliche Probleme eines älteren Autofahrers waren am Mittwoch gegen Mittag Auslöser für einen Unfall in der Vorwerkstraße in Grimma.

Golf prallt frontal gegen Straßenlampe

Infolge dessen kam der Mann mit seinem VW-Golf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Straßenlaterne. Diese hatte dem Druck nicht standhalten können und kippte um. Dabei sind keine weiteren Personen oder Passanten verletzt worden. Der Unfallfahrer wurde notärztlich betreut und in ein Krankenhaus gebracht.

Für den Blaulichteinsatz wird die Vorwerkstraße vorrübergehend voll gesperrt. Quelle: Frank Schmidt

Da bei dem Crash Betriebsstoffe ausgelaufen waren, kamen neben Rettungsdienst und Polizei auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimma zur Gefahrenabwehr zum Einsatz. Dafür musste die Vorwerkstraße vorübergehend voll gesperrt werden.

Von Frank Schmidt