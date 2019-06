Grimma/Zschoppach

Auf der S38 bei Zaschwitz nahe Zschoppach hat am Samstagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Zschoppach und Grimma sowie Rettungsdienst und Polizei herausgefordert.

Ein Verkerhrsunfall mit zwei Pkws und drei Verletzten Personen auf der S38 bei Zaschwitz fordert Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei heraus Quelle: Frank Schmidt

Zur Unfallbilanz gehören eine 35 und 27 jährige Frau sowie ein knapp dreijähriges Kind und erheblicher Sachschaden an beiden Unfallfahrzeugen. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, wird von der Polizei ermittelt.

Fahrzeug überfährt durchgehende Sperrlinie

Nach ersten Erkenntnissen ist ein Mitsubishi aus Grimmaer Richtung kommend in einer lang gezogenen Rechtskurve zu weit über den dort durchgehenden Mittelstreifen nach links gekommen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Golf. Die VW-Fahrerin habe zwar versucht nach rechts in Richtung Randstreifen auszuweichen, wurde aber dabei von einer Leitplanke ausgebremst, sodass die Kollision sprichwörtlich unausweichlich war.

Alle drei verletzten Personen, eine der beiden Frauen befand sich in kritischem Zustand, wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie der Unfallaufnahme wurde die S38 in beide Richtungen voll gesperrt.

