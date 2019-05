Naunhof/Klinga

Auf dem Autobahnzubringer S45 zwischen Ammelshain und Klinga bei Naunhof ist es am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Auf der S45 zwischen Ammelshain und Klinga ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dadurch war die Auf- und Abfahrt der A14 in Richtung Leipzig zeitweise blockiert. Quelle: Frank Schmidt

Linksabbieger kollidiert mit Gegenverkehr

An dem Unfall in Höhe der Auf- beziehungsweise Abfahrt Richtung Leipzig sind zwei Pkws beteiligt gewesen. Ein Mercedes-Taxi, das in Richtung Klinga unterwegs war, stieß mit einem entgegenkommenden BMW zusammen, der nach links auf die Autobahn auffahren wollt. Der Aufprall war so heftig, dass am BMW das linke Vorderrad abgerissen wurde.

Der Aufprall war so heftig, dass am BMW das linke Vorderrad abgerissen wurde. Quelle: Frank Schmidt

Ein drittes, im Unfallbereich stehendes Fahrzeug hatte mit dem Crash nichts zu tun. An beiden beteiligten Unfallautos entstanden nicht näher bezifferte Sachschäden. Die Unfallursache wird von der Polizei-Unfallbereitschaft ermittelt.

Crash blockiert Abfahrt Klinga

Die S45 musste vorübergehend in beide Richtungen voll gesperrt werden. Dadurch kam es insbesondere für Brummis zum Rückstau in der Abfahrt Klinga. Pkws wurde von der Polizei temporär ein Ab- und Auffahren vorbei am Unfallort ermöglicht.

Von Frank Schmidt