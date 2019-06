Naunhof/Klinga

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag am Autobahnzubringer A14 Abfahrt Klinga ereignet. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Die genaue Unfallursache wird von der Polizei ermittelt. Ersten Vorortinformationen zufolge ist ein Pkw Honda auf der S45 zwischen Ammelshain und Klinga unterwegs gewesen, als es in Höhe der Autobahnauffahrt in Richtung Leipzig zur augenscheinlich heftigen Kollision mit einem entgegenkommenden Kleinwagen Smart kam.

Notarzt kommt mit Rettungshubschrauber nach Naunhof

Während die Verletzten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurden, ist ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt an Bord direkt in der Autobahnabfahrt gelandet, weshalb diese von der Polizei vorübergehend gesperrt wurde. An den beteiligten Autos entstand hoher Sachschaden.

Zur Galerie An der Auffahrt zur A 14 bei Naunhof sind am Freitagvormittag zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Insassen wurden bei dem Unfall verletzt.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus dem nahen Klinga sowie aus Parthenstein wurden zwecks technischer Hilfeleistung herbeigerufen, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden und zu beseitigen.

Polizei um Verkehrsentspannung bemüht

Die Polizei bemühte sich trotz umherliegender Fahrzeugteile den Verkehr auf der S45 einspurig am Unfallort vorbeizuführen. Auch die Auffahrt in Richtung Leipzig wurde nach dem Abflug des Rettungshubschraubers freigegeben, während die Abfahrt wegen der Unfallaufnahme und Trümmerbeseitigung noch eine Zeit lang gesperrt bleiben musste.

Von Frank Schmidt