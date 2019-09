Naunhof

Die Kollision zweier Fahrzeuge bremste am Montagvormittag den Verkehr auf der A14 in Richtung Leipzig/ Magdeburg aus. Zu dem Unfall kam es zwischen Klinga und Naunhof am Kilometer 62, nachdem ein Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in die Mittelleitplanke raste und dort ein zweiter Wagen aufgefahren war.

Zwei verletzte Personen, fünf Kilometer Stau

Dabei sind zwei Personen verletzt und notärztlich versorgt worden. Um ausgelaufene Betriebsstoffe am Unfallort zu binden, sind unter anderem Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Brandis im Einsatz gewesen. Die Richtungsfahrbahn Magdeburg wurde voll gesperrt, was zum kilometerlangen Rückstau gar bis zur Abfahrt Grimma führte.

Nachdem die Unfallfahrzeuge abtransportiert werden konnten, ist die A14 wieder frei. Quelle: Frank Schmidt

Dort waren viele Autofahrer abgefahren, um sich über die Landstraßen gen Norden durchzuschlagen. Deshalb kam es auf zahlreichen Nebenstrecken zum starken Verkehrsaufkommen. Gegen 10.15 Uhr wurde die A14 wieder freigegeben.

Von Frank Schmidt