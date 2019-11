Trebsen

Ein 55-Jähriger missachtete in Trebsen vermutlich die Vorfahrt, so dass ein anderer Autofahrer auswich und gegen eine Mauer fuhr. Dieser stand unter Alkoholeinfluss.

Am Donnerstagmittag fuhr der 55-jährige Fahrer auf der Pyrnaer Straße von Trebsen in Richtung Pyrna. An der kreuzenden Ernst-Thälmann-Straße nahm er dem 56-Jährigen die Vorfahrt und streifte diesen mit seinem Auto.

Der 56-Jährige wich aus und kam an einer Mauer und einem Betonmast zum Stehen. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. Beim 56-Jährigen wurde zudem ein Alkoholtest durchgeführt und 0,88 Promille festgestellt.

Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 8000 Euro.

Von LVZ/nag