Unfall auf der A 14 bei Grimma: Trümmer über 200 Meter verstreut

Auf der Autobahn 14 ereignete sich am Dienstag kurz nach 22 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, der einen nächtlichen Einsatz der Rettungskräfte zur Folge hatte. Kurz vor der Abfahrt Klinga in Fahrtrichtung Leipzig fuhr der Fahrer eines Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf einen Transporter auf, der bei einem Überholmanöver den von hinten kommenden Pkw übersehen hatte, teilte der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Grimma, Thomas Knoblich, mit. Dabei wurden zwei Personen verletzt, die der Rettungsdienst nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus brachte.

Die Front des Pkw, der am Dienstagabend auf einen Transporter aufgefahren war, ist verformt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Quelle: Feuerwehr Grimma

Die Feuerwehr wurde den Angaben zufolge zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsmittel gerufen. Die Grimmaer Feuerwehr war mit 21 Einsatzkräften ausgerückt. „Die Autobahn musste für die Zeit der Beseitigung der Trümmer, die auf über 200 Meter verteilt lagen, voll gesperrt werden“, informierte Knoblich weiter. Bis die Einsatzbereitschaft der Wehr wieder hergestellt war, sei es Mitternacht gewesen.

Laut Knoblich war es am Dienstag der bereits zweite Einsatz. Gegen 9 Uhr waren die Grimmaer Kameraden wegen eines angeblichen Feldbrandes bei Bröhsen alarmiert worden. Das Feuer habe sich zum Glück nicht bestätigt.

Von Frank Prenzel