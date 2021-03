Unfall bei Colditz: Kradfahrer wird schwer verletzt

Colditz

Am späten Freitagnachmittag ereignete sich bei Colditz ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde.

Es war gegen 17.15 Uhr, als die 41-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia von Erlbach kommend in Richtung der Bundesstraße 176 fuhr. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag weiter dazu mitteilte, wollte sie an der Einmündung nach links in Richtung Hausdorf abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem auf der B 176 von links kommenden Motorradfahrer, der auf der Hauptstraße die Vorfahrt hatte. Der 56-jährige Kradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich so schwer, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Im Skoda befand sich neben der Fahrerin ein sechsjähriges Kind. Beide Insassen wurden augenscheinlich nicht verletzt, jedoch zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Die 41-Jährige muss sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Von LVZ