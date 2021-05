Unfall bei Grimma auf der B 107: Frau verliert Kontrolle über Wagen – Kinder verletzt

Grimma

Gegen 7.15 Uhr ist es am Montag auf der B 107 zwischen Grimma und Trebsen zu einem Unfall gekommen. Eine 44-Jährige hatte laut Polizeiangaben aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem Transporter zusammen, in dem neben dem Fahrer mehrere Kinder und Jugendliche saßen. Bei dem Aufprall wurde die 44-Jährige sowie der 36-jährige Fahrer des Transporters schwer verletzt. Die 13-, 16- und 17-jährigen Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen und konnten nach ambulanter Behandlung ihren Eltern übergeben werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von lvz