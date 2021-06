Unfall bei Machern – Vierjährige verletzt

Machern

Ein 57-jähriger Transporterfahrer hat auf der S 43 bei Machern am Montag einen Auffahrunfall verursacht. Laut Polizei übersah der Mann wahrscheinlich ein verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug. Bei dem Aufprall wurde das Auto einer 31-Jährigen auf den Wagen einer 33-Jährigen geschoben. Beide Frauen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 57-Jährige sowie eine Vierjährige erlitten leichte Verletzungen. Der Schaden an den drei Fahrzeugen liegt bei etwa 20000 Euro. Gegen den Transporterfahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von lvz