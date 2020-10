Unfall in Colditz: 17-Jähriger saß betrunken auf dem Moped

Colditz

Auf der Staatsstraße 44 in Colditz, Am Tiergarten, kam am Sonnabend der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei leicht. Der Unfall ereignet sich gegen 18 Uhr, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag mit.

Der Unfall hat ein Nachspiel für den jungen Simson-Fahrer. Denn im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei ihm fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab den stolzen Wert von 2,44 Promille. Der Mopedfahrer deutscher Herkunft war also betrunken unterwegs, weshalb nun gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt wird.

Der 17-Jährige wurde zur Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

