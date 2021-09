Im morgendlichen Berufsverkehr am Mittwoch hat sich in Grimma ein Verkehrsunfall auf der Leipziger Straße ereignet, bei dem ein 17-jähriger Kradfahrer schwer verletzt wurde. Die Polizei ermittelt nun.

Unfall in Grimma: 17-jähriger Kradfahrer wird schwer verletzt

