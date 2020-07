Unfall in Grimma: Fahrschüler begeht Fehler –Mopedfahrerin schwer verletzt

Grimma

Unglücklicher Unfall in Grimma. Am Mittwoch kam es auf der Seelingstädter Straße gegen 13.05 Uhr zu einem Unfall mit einem Fahrschulauto und einem Moped. Der 17-jährige Fahrschüler wollte in Begleitung seines 54-jährigen Fahrlehrers nach links abbiegen. In Höhe der Einmündung am Hengstberg schaltete er allerdings versehentlich den rechten Blinker an und verringerte die Geschwindigkeit. Eine 59-jährige Mopedfahrerin setzte daraufhin zum Überholen des Fahrschulautos an.

Der 17-Jährige Fahranfänger korrigierte seinen Fehler, blinkte diesmal zur anderen Seite und bog nach links auf die Straße zum Hengstberg ab. Dabei touchierte er das Moped, dessen Fahrerin stürzte und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von lvz