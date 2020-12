Grimma

Bei einem Unfall in Grimma sind am Donnerstagabend vier Menschen teils schwer verletzt worden. Ein 61 Jahre alter Autofahrer habe gegen 18 Uhr an einer Kreuzung eine rote Ampel missachtet, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Daraufhin kam es zum Crash mit einem anderen Wagen. Dabei sei dessen 28 Jahre alte Fahrerin schwer und ihr 19 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt worden.

Ebenfalls leichte Verletzungen erlitten bei dem Unfall am Donnerstagabend der 61-Jährige sowie seine gleichaltrige Beifahrerin.

Von RND/ms/dpa