Grimma

Crash in Grimma: Am Sonntag sind auf der B 107 in Grimma zwei Autos zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben war eine 53-Jährige gegen 12 Uhr auf der S 11 unterwegs –mit der Absicht nach links auf die B 107 abzubiegen. Dabei beachtete sie vermutlich die Vorfahrt eines weiteren Autofahrers nicht.

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der 68-jährige Fahrer des zweiten Wagens wurde verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 20. 000 Euro geschätzt. Gegen die 53-Jährige laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

Von lvz