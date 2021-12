Unfallflucht in Nerchau: Halterin des Wagens unter Drogeneinfluss

Grimma

In der Nacht zum Donnerstag hat ein Unfall in Nerchau einiges an Chaos verursacht. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, fuhr ein VW Passat von Schmorditz kommend die Nerchauer Hauptstraße in Richtung Neichen entlang.

Nach dem Passieren des Saumarktes verlor der Fahrzeugführer in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, kam links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Straßenlaterne. In der Folge schlitterte der Pkw an drei Hausfassaden entlang, beschädigte diese und riss ein Fallrohr und einen Stromhausanschluss ab. Das Fahrzeug kam anschließend stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen.

Laut Polizei entfernten sich zwei Insassen unerlaubt von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme tauchte die 19-Jährige Halterin des Fahrzeuges an der Unfallstelle auf. Sie machte unterschiedliche Angaben hinsichtlich der Unfallursache und wer das Fahrzeug geführt haben soll. Die 19-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Vortest zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamine. Ihr Führerschein wurde eingezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einer Unfallflucht aufgenommen. Insbesondere, wer das Fahrzeug geführt hat, wird Gegenstand der Ermittlungen sein.

