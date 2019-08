Grimma

Der Grimmaer Bauhof setzt verstärkt auf naturnahe Pflanzkonzepte. „Wo es sich anbietet, legen wir wilde Wiesen und eingesäte Blühstreifen an“, teilte Bauhofleiter Stefan Schuricht mit. Damit wolle man Schmetterlingen, Hummeln, Bienen und anderen Insekten einen Lebensraum bieten. Wenn Gras, Blumen und Sträucher kniehoch stehe, solle sich niemand wundern. Teilweise werde bewusst erst sehr spät gemäht. Nämlich dann, wenn die Pflanzen ihre Samen gestreut haben. Das sei pure Absicht. Vielleicht empfinde der eine oder andere diese Flächen auf dem ersten Blick als ungepflegt, doch es diene der Umwelt. „Ein englischer Rasen hilft keinem.“

Lebensraum für Insekten und Schmetterlinge

Natürlich gewachsene Randstreifen sind ein willkommener Rückzugsort für Insekten und in der Blütezeit auch ein Farbtupfer im Ortsbild. „Daher ist es wichtig, die Wiesenflächen auch über den Winter stehen zu lassen. Jeder kann dazu beitragen, dass sich der Insektenbestand nicht weiter verringert“, bekräftigt auch der NABU. Heimische Wildblumen- und Kräuter würden dazu beitragen, dass die Insekten ausreichend Nahrung finden. Sie dienen der Vogelwelt oder auch Fledermäusen als Nahrungsquelle. Dieser natürliche Kreislauf werden durch die Menschen und deren teilweise übertriebene Ordnung und Sauberkeit gestört.

Wilde wiesen in Grimma Süd und am Oberwerder

Kommunale Wildblumenwiesen befinden sich unter anderem am Ortsausgang Grimma-Süd an der Straße nach Nimbschen, an der ehemaligen Grimmaer Handschuhfabrik Am Oberwerder und auf den Muldewiesen. „Vielfach braucht unser Ausgesähtes einfach noch einige Zeit und vor allem Regen, bevor man erste Ergebnisse sieht.“ Es wäre einfach gut, wenn immer mehr Bürger Wildblumen nicht pauschal als Unkraut verurteilen und sofort beseitigt haben wollen. In Nerchau und Schkortitz gibt es Privatinitiativen, die an der Aktion „Schmetterlingswiese“ teilnehmen. In Naundorf pflegt Höfgens Ortsvorsteher Gunter Hantschmann einen Blühstreifen.

Ihre Ergebnisse und Erfahrungen mit den wilden Blumenwiesen stellen die Akteure im Internet-Portal www.schmetterlingswiesen.de ein. Damit möchten sie zum Mitmachen anregen. Mehr Informationen zum Insektenbestand und deren Schutz in Sachsen gibt es unter www.insekten-sachsen.de.

Von Thomas Kube