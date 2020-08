Unterricht in den Ferien: Blick ins Klassenzimmer der Oberschule Grimma

Grimma

Auf den ersten Blick sieht alles nach Ferien wie in anderen Jahren aus: freie Parkplätze, verwaister Schulhof, leere Gänge. Doch hinter einigen Klassentüren ist das vertraute Geräusch von Unterricht zu hören. Die LVZ unternahm am Mittwoch eine Stippvisite an der Oberschule Grimma, in der in der fünften Ferienwoche – wie vom Ministerium empfohlen – erneut Sommerschule stattfindet. Etwa zwei Dutzend Schüler nehmen das Angebot derzeit wahr und werden von sechs bis sieben Pädagogen unterrichtet.

Lerndefizite durchs Homeschooling

Schulleiter Steffen Kretschmar spricht von einer ungewohnten Situation, kann der Sommerschule aber viel abgewinnen. Denn beim wochenlangen Homeschooling durch die Corona-Pandemie blieben Lerndefizite nicht aus. Die Schulleitung wandte sich vor den Ferien deshalb zunächst an jene Eltern, deren Kinder im Lookdown keinen Kontakt zu ihrem Lehrer suchten – verursacht etwa durch einen schlechten Internet-Empfang. Danach folgte noch ein Elternbrief auf der Homepage der Schule.

In der ersten Woche kamen 40 Schüler

Im Ergebnis wurden für die erste Ferienwoche 40 Schüler angemeldet und kamen – auch tageweise – zwei bis drei Stunden vormittags zur Schule. Knapp zehn Prozent. Beim Stundenplan wurden die Wünsche der Eltern berücksichtigt. Der Schwerpunkt liege auf den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch, erläutert der Schulleiter, der selbst im Klassenraum saß und mit drei künftigen Zehntklässler quadratische Gleichungen aufarbeitete.

Englischlehrerin Lisa Steger unterrichtet in den Ferien Sieben- und Achtklässler der Oberschule Grimma in englischer Grammatik. Quelle: Frank Prenzel

Die Ferienschule in der ersten und fünften Woche dient dazu, den Stoff zu wiederholen und zu vertiefen und somit den Start ins neue Schuljahr zu erleichtern. Auf freiwilliger Basis für Schüler wie Lehrer. An der Oberschule Grimma werden dazu die bisherigen Fünft- und Sechstklässler sowie Siebt- und Achtklässler in Gruppen zusammen genommen. Die künftigen Zehntklässler sind unter sich. Durch die kleinen Lerngemeinschaften könnten die Lehrer sich gut auf die Schüler konzentrieren und besser auf deren Fragen eingehen, beschreibt Kretschmar den Vorteil.

Englische Grammatik wird aufgefrischt

Das bestätigt Lisa Steger, die seit 2017 an der Wallgraben-Schule Englisch und Gemeinschaftskunde unterrichtet. Am Mittwoch hatte sie ein halbes Dutzend Schüler, die in die achte und neunte Klasse kommen, vor sich und frischte englische Grammatik auf. Von der Sommerschule nimmt sie einen positiven Eindruck mit. „Die Schüler wollen etwas lernen und geben sich große Mühe.“ In den kleinen Lerngruppen sei die Konzentration besser, der Unterricht habe Nutzen.

Sommerschule in Grimma – hier ein Blick auf die Tafel im Englischunterrricht. Quelle: Frank Prenzel

Der 14-jährige Jason, der in Pomßen wohnt, saß schon in der ersten Ferienwoche auf der Schulbank. „Ich finde es nicht schlecht, da kann ich den versäumten Stoff nachholen“, verrät er. Neben Englisch paukt er auch Mathe und Deutsch. Auch der 15-jährige Daniel sitzt freiwillig im Klassenzimmer. „Ich finde es cool“, meint er. Vormittags habe er Spaß in der Schule und nachmittags Freizeit. Mit der Wiederholung des Stoffes bereite er sich aufs nächste Schuljahr vor, so der Grimmaer.

Unterricht um den Urlaub herum gelegt

Die Lehrer, die laut Kretschmar Wert darauf legen, Defizite der Schüler abzubauen, haben den Ferienunterricht um ihren Urlaub herum eingebaut. „Einige wenige Kollegen reichten aber auch Urlaub ein und kamen trotzdem“, berichtet der Schulleiter. In der letzten Ferienwoche wird es dann wieder für alle Pädagogen ernst. In der Vorbereitungswoche tagen die Fachschaften und Lehrerkonferenzen, auch ein Rot-Kreuz-Kurs steht für das Kollegium an.

Von Frank Prenzel