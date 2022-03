Urteil erwartet: Wem gehört die Herderstraße in Bad Lausick?

Bad Lausick

Erneut wird der Streit um die Herderstraße in Bad Lausick gerichtlich ausgefochten. Das Landgericht Chemnitz befasste sich zuletzt Ende Januar mit der Frage, ob die Enteignung einiger entscheidender Quadratmeter Fahrbahn rechtens ist. Arnd Viehweg, der private Eigentümer des Grundstückes, sieht genau das nicht gegeben.

Die seit dem Ende der Neunzigerjahre nachdrücklich geführte Auseinandersetzung zwischen ihm und der Kommune eskaliert immer wieder in Blockaden der Fahrbahn. Die hinzunehmen, sind Anlieger nicht länger bereit. Sie fordern ein klärendes Wort – und Taten, die sie aus der Rolle unfreiwilliger Geiseln entlassen.

Überraschung: Nichts geht in der Herderstraße. Quelle: privat

Eigentümer bestreitet rechtmäßige Widmung

Von „Straßenraub“ spricht Arnd Viehweg auf seiner eigens eingerichteten Homepage www.anarchie-in-sachsen.de. Dort droht er Bürgermeister und Ordnungsamtschef „eine Strafzahlung von 100.000 Euro für jede Falschaussage“ an. „Das geht seit 24 Jahren – und die Stadt nimmt Dummpulver. Die Straße wurde nie gewidmet, das ist ein Fake. Ich stehe im Grundbuch, und es gibt im Grundbuch keine Dienstbarkeit“, sagt der Großbardauer Unternehmer, der eingangs der Herderstraße zwei Einfamilienhäuser errichtete.

Viehweg sieht seine Auffassung untermauert durch ein Urteil des Landgerichtes Chemnitz von 2019: Im 1999 abgeschlossenen notariellen Kaufvertrag für das Grundstück heiße es, dass „zukünftig eine Straße das Vertragsobjekt durchquere“. Bei der Widmung derselben aber berufe sich die Kommune auf eine Bekanntmachung vom Jahr zuvor. Das gehe nicht zusammen.

Plakative Begründung eigenmächtiger Blockaden. Quelle: Ekkehard Schulreich

Viehweg: Straße kaufen, für Nutzung zahlen

Nicht nur mit einem großen Schild, sondern wiederholt mit Hindernissen auf der Straße versucht Arnd Viehweg, seiner Sicht auf die Dinge Nachdruck zu verleihen. Er tue das mitnichten, um Anwohner, Bewohner und Mitarbeiter des dahinter liegenden Pflegeheims „Am Schwanenteich“ oder die Patienten von Arzt- und Therapiepraxen zu treffen. „Der Abschnitt der Straße, der in meiner Verantwortung liegt, ist für mich nicht versicherbar. Lasse ich die Nutzung zu, mache ich mich strafbar und hafte mit meinem Vermögen“, sagt er.

Lösungsvarianten sieht er zwei: Die Stadt Bad Lausick kaufe den Grund und Boden, auf dem die Straße liege – so wie es im Falle des Eigentümers dahinter liegender Herderstraßen-Anteile längst erfolgt sei –, und zahle obendrein eine Nutzungsentschädigung für die Jahre bisher. Oder sie baue eine andere Zufahrt zum Gebiet, etwa über den Parkplatz des Kur- und Freizeitbades „Riff“.

Bürgermeister: Stadt hat bereits gezahlt

„Es gab ein Enteignungsverfahren. Die Stadt hat Geld für den Erwerb der Straße, ermittelt durch einen Gutachter, überwiesen. Doch dagegen wurde Widerspruch eingelegt. Am 4. März werden wir erfahren, ob dieser Widerspruch rechtens ist“, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Seit 2015 im Amt, hat er den schwelenden Streit sozusagen geerbt.

„Die Widmung hat stattgefunden. Sie ist rechtskräftig. Damit ist die Stadt verantwortlich für die Verkehrssicherung, für Winterdienst, für Beleuchtung. Wir machen, was unsere Aufgabe ist.“ Arnd Viehweg befinde sich im Irrtum – und: „Was er tut, ist – egal wer am Ende recht hat – verantwortungslos.“ Blockaden der Herderstraße dürften nicht länger geduldet werden, so der Bürgermeister. Hultsch erwartet, dass „mit Nachdruck auch seitens der Polizei und der Staatsanwaltschaft reagiert“ wird.

Für den Notfall: Die Stadt richtete vom Neubaugebiet her einen Weg als provisorischen Zugang zur Herderstraße her. Quelle: Ekkehard Schulreich

Stadt baut vor – und einen Weg

Um das Pflegeheim und die Wohn- und Geschäftshäuser erreichen zu können, wenn Erdhaufen, Steine oder Baumaschinen die offizielle Zufahrt blockierten, habe die Kommune jetzt vorsorglich am östlichen Ende der Herderstraße einen Trampelpfad zu einem drei Meter breiten, geschotterten Weg ausgebaut und in die Böschung eingeschnitten: „Nur für den Notfall. Sonst können den Spaziergänger und Radfahrer nutzen.“

Ein für allemal Klarheit herzustellen, sei im Interesse aller, so Hultsch. Die Rechtsposition der Kommune sieht er nicht zuletzt durch das Bauordnungsamt untermauert. Das erteilte kürzlich Baurecht für ein neues Wohngebiet am Ende der Herderstraße: „Im B-Plan-Verfahren hat der Landkreis die öffentliche Widmung anerkannt.“

Notarzt: Allenfalls eine Verlegenheitslösung

Mitte Februar war Mathias Günther der sprichwörtliche Kragen geplatzt. Der Facharzt für Innere Medizin, der in der Herderstraße eine Praxis und ein Geschäftshaus betreibt und auch als Notarzt Dienst tut, forderte das Rathaus in einem Brief ultimativ auf, dafür zu sorgen, dass Unsicherheit und Gefährdung von Menschen durch die Blockade der einzigen Zufahrt endlich ausgeschlossen werden.

Er wendete sich außerdem an den Kommunalen Eigenbetrieb Rettungsdienst und Brandschutz des Landkreises Leipzig. „Es hat sich inzwischen etwas bewegt, aber in meinen Augen nicht viel“, sagt Günther. Den Schotterweg nennt er „eine Verlegenheitslösung“. Für seinen Notarzt-Wagen, für Anlieger, Versorger, Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge sei das allenfalls ein Provisorium, keinesfalls eine Zufahrt auf Dauer.

Rettungsdienst stellt Strafanzeige

Leid ist man der Sache auch im Landratsamt. Das bestätigt Behördensprecherin Brigitte Laux: „Nachdem am 15. Februar ein Einsatzfahrzeug unseres Rettungsdienstes die Herderstraße wegen eines Radladers mit Teleskoparmes zunächst gar nicht und dann erst nach längerer Diskussion nicht passieren konnte, wurde Strafanzeige gegen den Verursacher der Behinderung gestellt.“

Von Ekkehard Schulreich