Uwe Gerschler zeigt Sandstein-Kunst in Ammelshain

Naunhof/Ammelshain

Ins Elbsandsteingebirge hat sich Uwe Gerschler verliebt. Soweit es ihm die Zeit erlaubt, ist er dort zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs. Ein Stück dieser urwüchsigen Landschaft bringt er nun nach Ammelshain, und zwar in künstlerischer Form. Bilder, die er in Sandstein meißelte, zeigt er kommendes Wochenende am Fachwerkhaus des Schlossclubs.

Seit sieben Jahren betreibt der Großpösnaer, der an der Oper Leipzig Kulissen auf- und abbaut, das Hobby. Als Motive haben es ihm die Wappen sächsischer Ortschaften angetan. Nahezu 40 davon hat er schon gehauen, fast alle in Sandstein, einige – wie das von Wechselburg – in Rochlitzer Porphyr. Präsentieren will er so gut wie die ganze Palette.

Erschaffer des Sühnekreuzes

Als Ort wählte er das Fachwerkhaus in Ammelshain aus, in dem der 53-Jährige, der weithin eher als Hobbymaler bekannt ist, bereits mehrfach ausgestellt hat. Diesmal nutzt er aber nicht die Räume, sondern baut seine Kunst an den Außenmauern auf, wo seit Mai die Replik des Ammelshainer Sühnekreuzes steht, die er dieses Jahr geschaffen hatte. Am Montag probierte er schon mal mit wenigen Werken, wie er die Schau zusammenstellen könnte.

Einzigartige Malerei auf Sandstein

Mit dabei hatte er auch einige Malereien auf Sandstein. Er kennt keinen Anderen, der solch einen Untergrund für Ölgemälde nutzt. „Die Oberfläche ist nicht so glatt wie bei Papier“, erklärt er. „Aber die ganze Sache geht besser als ich dachte, wenn man den Stein vorher grundiert.“

Auf abgelegenen Pfaden unterwegs

So sieht der Betrachter Landschaften des Elbstandsteingebirges auf Sandstein, den Gerschler von einem Sandsteinwerk dieses Gebirges abkaufte. Bekannte Formationen wie die Bastei und die Lokomotive finden sich genauso wie ungewöhnliche Blickwinkel. „Viel bin ich auf abgelegenen Pfaden unterwegs. Touristische Ecken wie Rathen besuche ich eher in der Jahreszeit, in der man dort seine Ruhe hat“, sagt der Großpösnaer, der ursprünglich den Tischlerberuf erlernt hatte.

Parallel Ausstellung in Naunhof

Ihn fasziniert die Vielfalt der Bergwelt, die von seinem Heimatort aus recht schnell zu erreichen ist. Von „mystischen Ecken“ spricht er gar. Was er sieht, hält er zunächst im Foto fest – als Vorlage für die spätere künstlerische Arbeit. Daheim im Garten bearbeitet er dann den Stein, fürs Malen geht er in sein kleines Atelier. Und das alles „aus Spaß an der Freude“, betont Gerschler, der seit dem 4. August auch eine Ausstellung in der Galerie Kugel im Naunhofer Rathaus zeigt, die am 25. August, 19 Uhr, offiziell eröffnet wird.

Bildhauerei und Malerei von Uwe Gerschler am Fachwerkhaus des Schlossclubs, 14. und 15. August, jeweils 11 bis 18 Uhr, Hauptstraße 31 in Ammelshain

Von Frank Pfeifer