Vandalen beschädigen Installation bei Mutzschen

Das Entsetzen im Künstlergut Prösitz ist groß. Am Sonntag oder in der Nacht zum Montag ist der „Raum der Stille“, ein von Anna Holzhauer geschaffenes temporäres Kunstwerk an der Autobahn 14 bei Mutzschen, mutwillig beschädigt worden. Vandalen hätten gewaltsam die Tür eingerammt und weitere Schäden hinterlassen, informierte am Montag Künstlergut-Chefin Ute Hartwig-Schulz. Man habe bei der Polizei Strafanzeige erstattet.

Kunstwerk bei Mutzschen erst vor wenigen Tagen eröffnet

Das Kunstwerk war erst zu Ferienbeginn eingeweiht worden. Der „Raum der Stille“ sei für sie ein Zeichen für die Suche nach Ruhe und Harmonie, hatte da die 39-jährige Künstlerin aus Kassel verdeutlicht. „Wer hier an der A 14 wohnt, sehnt sich danach.“ Dass jetzt gewaltbereite Kulturbanausen am Objekt Hand anlegten, dürfte sie aufschrecken. Man habe die Künstlerin informiert, so Hartwig-Schulz. Die Tat empfinde sie als trauriges Ereignis.

Landrat Henry Graichen macht sich bei der Einweihung vor Ort selbst ein Bild vom „Raum der Stille“. Quelle: Bert Endruszeit

Der auf 500 Euro geschätzte Schaden wurde Montagfrüh beim täglichen Kontrollgang der Künstlergut-Mitarbeiter bemerkt. Praktikant Simon Barta, der in Merseburg studiert und beim Aufstellen und Einrichten des „Raumes der Stille“ half, sei beim Anblick wie erschlagen gewesen, berichtet Hartwig-Schulz. Sie fragt sich, wie man Vandalismus entgegen wirken kann. Die Strafanzeige sei das mindeste gewesen, sich zu wehren: „Gewalt ist nicht zu akzeptieren.“ Allerdings habe die Polizei wenig Hoffnung gemacht, den oder die Täter zu finden.

Künstlergut Prösitz will Schaden schnell beheben

Der „Raum der Stille“ ist abgelegen. Es sei verwunderlich und absurd, so die Künstlergut-Leiterin, dass sich jemand für so eine Tat auf dem Weg dorthin macht.

Vandalismus werde nicht versichert, berichtet Hartwig-Schulz. Das Künstlergut werde den Schaden nun aus eigener Kraft beheben. „Wir sind willens, die Reparaturen schnell zu erledigen.“ Immerhin soll der „Raum der Stille“ noch bis Ende Dezember zum Verweilen und Nachdenken einladen – und ein Blickfang in der Landschaft sein.

