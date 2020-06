Vandalismus am Naunhofer Waldbad

Naunhof

Wann genau es passiert ist, kann die Polizei nicht fest machen. Ein grober Zeitraum ist jedoch bekannt. Zwischen Samstag, dem 13. Juni und Montag, dem 15. Juni haben Unbekannte in Naunhof Sachbeschädigung begangen. Sie beschädigten am Waldbad einen Holzzaun und auch mehrere Hinweisschilder. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.345 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma oder unter der Telefonnummer 03437/708925-100 zu melden.

Von vag/LVZ