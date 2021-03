Grimma

War es pure Dummheit, sinnloser Vandalismus oder einfach nur Missgunst? Wohl eine nicht nachvollziehbare Mischung aus allem ist Antrieb dafür gewesen, in Grimma auf dem Markt die Open Air Fotoausstellung „Was guckst Du? – Der Einzelhandel im Fokus“ in der Nacht zum Samstag zu zerstören. Denn das mit PVC ummantelte Edelstahlseil war eine sehr stabile Wäscheleine und konnte nicht einfach so zum Opfer von Wind und Wetter geworden sein.

Übeltäter treten Hoffnung von Händlern mit Füßen

Bislang Unbekannte habe die reißfeste Fotoleine an den Enden, die jeweils an den vier Bäumen befestigt waren, mutmaßlich ganz gezielt und mutwillig durchtrennt. Damit wurde nicht einfach nur irgendeine Wäscheleine beschädigt, vielmehr haben der oder die Täter aufkeimende Hoffnungen und Erwartungen auf eine Zeit nach Covid19 von 26 Grimmaer Einzelhändlern sowie unzähligen Geschäftsinhabern in anderen Städten und Gemeinden mit den Füßen getreten und verletzt, war als erste Reaktion in sozialen Medien darauf zu lesen.

Von Dummheit, Vandalismus und Missgunst angetrieben haben Unbekannte die Fotoausstellung über Grimmaer Einzelhändler auf dem Markt der Muldestadt zerstört. Quelle: privat

Zur Erinnerung: Diese Exposition wurde als spontane Privatinitiative des Walziger Fotografen Frank Schmidt erarbeitet und am 19. März vor der Rathausgalerie auf dem Markt (derzeit Corona Testzentrum) gemeinsam mit Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) eröffnet. Anlass war ein optimistischer Blick in die Zukunft, also auf die Zeit nach Corona, den die am Fotoprojekt beteiligten Grimmaer Einzelhändler mit ihrem Konterfei auf Postern wagten, um auf sich und ihre kreativen Offerten aufmerksam zu machen. Soll heißen: „Wo willst Du hin? Geh nicht fort, kaufe im Ort!“. So lautet beispielsweise eine von acht verschiedenen Botschaften, mit denen die Einzelhändler ihren Kunden verdeutlichen wollen, dass sie von der Pandemie nicht in die Knie gezwungen wurden.

Exposition soll erneut Protagonisten in den Fokus rücken

„Eine solche Macht kann und darf auch nicht den hirnlosen Übertätern zugesprochen werden, denn davon lässt sich meine Unterstützung der Gewerbetreibenden nicht ausbremsen“, sagt Initiator Schmidt. Im Gegenteil, neue Poster mit allen 26 Einzelhändlern sowie den acht Mut machenden Slogans werden an gleicher Stelle schon sehr zeitnah wieder an einer neuen Wäscheleine befestigt, kündigt er in Absprache mit der Stadtverwaltung Grimma an.

Vandalismus hilft unfreiwillig zur Popularität

„Aberwitzig ist, dass die Vandale mit ihrer Tat einen unfreiwilligen Beitrag zur Popularität der Fotoschau geleistet haben, denn damit bleibt sie trotz Entsetzen der beteiligten Protagonisten vor allem in den sozialen Netzwerken in aller Munde, respektive der Einzelhandel weiterhin im Fokus“, konstatiert Schmidt. „Auch wenn zu befürchten steht“, so fügt er abschließend an, „dass pure Dummheit, sinnloser Vandalismus oder einfach nur Missgunst erneut zuschlagen könnten.“

Von MTL-News