Varianten für Oberschule Trebsen auf dem Tisch

Seit Jahren fordert der Leiter der Trebsener Oberschule, Detlef Hörig, einen Ersatz für die maroden Nebengebäude der Bildungsstätte. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Henny Hollandt vom Grimmaer Bauplanungsbüro René Grunert erarbeitete fünf Varianten für Neubauten, über die der Stadtrat zu befinden hat. Es lässt sich schon vermuten, wofür sich das Parlament entscheiden wird.

Triste graue Fassaden, undichte Fenster, desolate Dächer, muffiger Geruch – wer die Nebengelasse aus DDR-Zeiten als Hütten bezeichnet, liegt nicht ganz falsch. Hörig hakte immer wieder nach, wollte den Abriss erreichen. Da er jedoch nicht auf die Räume verzichten kann, sondern wegen des allgemeinen Platzmangels sogar mehr braucht, ist es mit der Beseitigung der Altlast nicht getan. Ein Neubau muss her. Die Schwierigkeit dabei: Mit der jetzigen Grenzbebauung würde auch deren Bestandsschutz fallen. Wird Ersatz errichtet, müssten die gesetzlichen Abstandsflächen zu den Nachbarn eingehalten werden, was das Schulgelände einengen würde.

Gordischer Knoten durchschlagen

Dieser gordische Knoten scheint nun durchschlagen zu sein. Nach den Vorstellungen von Bauingenieurin Hollandt sollen nicht sämtliche Baracken beseitigt werden. Bestehen bliebe der heutige Küchentrakt. Alles, was nicht dem direkten schulischen Betrieb dient, könnte in ihm untergebracht werden, also unter anderem die Schulbuchausgabe, der Hausmeister-Lagerraum und das Archiv. Eine Sanierung wäre freilich auch dort erforderlich, um zum Beispiel den Brandschutz einzuhalten. Doch, so Hollandt, diese sei nicht sehr teuer, weil keine Wärmedämmung angebracht werden müsse.

Die Oberschule Trebsen von der Straße aus gesehen. Links würde laut Variante fünf ein Anbau angesetzt. Quelle: Thomas Kube

Für Speisesaal, Werkraum und Schulclub wäre das inakzeptabel. Dafür braucht es ein neues Domizil. Hollandt möchte in dieses sogar zusätzlich eine 100 Quadratmeter große Aula packen, weil es eine solche noch nicht gibt.

Skepsis bei vier Varianten

Als erste Variante schlägt sie ein separates Gebäude vor, das zwischen dem Haupthaus und den Baracken platziert werden könnte. Bei den Varianten zwei und drei befände sich das Gebäude näher am Haupthaus und wäre mit diesem entweder im ersten beziehungsweise in zwei Obergeschossen verbunden. Die vierte Variante sieht einen modernen Flachbau vor. Keine dieser Möglichkeiten scheint aber das Wohlgefallen der Stadtratsmehrheit zu finden.

Variante fünf offenbar der Favorit

Anders bei Variante fünf. „Sie sieht optisch am besten aus“, meint zum Beispiel Birgit Bendix-Bade (Gemeinsame Zukunft). „Aus dem Bauch heraus würde ich mich für sie entscheiden“, lässt Markus Praprotnik ( CDU) wissen. Auch Schulleiter Hörig ist begeistert: „Mit dieser Lösung könnten wir sogar das zusätzliche Klassenzimmer erhalten, das wir unbedingt brauchen.“

Anbau in klassizistischem Stil

Nach Hollandts Idee würde – vorbehaltlich der Zustimmung von Denkmalschutzbehörde und Bauordnungsamt – direkt links ans Haupthaus ein Anbau angesetzt, der einem früheren Anbau an der rechten Seite ähnelt, also sich dem klassizistischen Stil anpasst. Einziger Unterschied: Es müsste eine Durchfahrt für die Feuerwehr geschaffen werden, damit sie im Brandfall mit der Drehleiter hinter die Schule kommt, um Kinder mit Behinderungen aus den oberen Stockwerken retten zu können.

Kritik an Feuerwehrdurchfahrt

Dieses Detail gefällt nicht jedem. „Wir können niemandem zumuten, mit dem Feuerwehrauto durch ein brennendes Haus zu fahren“, gibt Bodo Herzog ( CDU) zu bedenken. Volker Killisch (Wählervereinigung Altenhain) schlägt vor, eine Umfahrung für den Neubau zu schaffen. Doch dafür reicht laut Hollandt der Platz wohl nicht aus.

Stadtrat muss sich entscheiden

In einer der nächsten Stadtratssitzungen werden sich die Abgeordneten für eine Variante entscheiden müssen. Allzu viel Zeit sollte nicht verstreichen, denn die allgemeinen Baukosten ziehen weiter an. Mit einer Investition von 1,5 bis 1,7 Millionen Euro rechnet Henny Hollandt vorsichtig, denn sie muss noch abwarten, was das Baugrundgutachten erbringt.

Finanzierung gesichert

Kämmerer Martin Sittauer hält die Finanzierung für machbar. „Wir haben mehr Einnahmen als zu Jahresbeginn gedacht“, zeigt er sich erfreut. Er rechnet mit einer staatlichen Förderung von 75 Prozent. Der Eigenanteil sei im Haushalt verankert. „Das ist trotzdem ein großes Projekt für uns als kleine Kommune“, betont Bürgermeister Stefan Müller ( CDU).

Von Frank Pfeifer