Veranstaltungen: Grimma plant zwei Schwergewichte für 2022

Grimma

Die Situation ist zwar nicht leichter, sagt Natalie Rieche. Gerade schwappt die Omikron-Welle über uns hinweg. Dennoch startet Grimmas oberste Veranstaltungsorganisatorin nicht mit angezogener Handbremse ins Jahr. „Ich plane, als ob es die Pandemie nicht gebe, blende sie aber nicht aus.“ Am 7. Mai soll in der Muldentalhalle „Grimma sagt Danke“ über die Bühne gehen. Und das „Freude“-Fest zur Fertigstellung der Hochwasserschutz-Anlage ist jetzt für den 25. Juni geplant. Zwei Großveranstaltungen, die das Organisationsteam der Muldestadt besonders fordern. „Ich bin Optimistin“, bekräftigt die gelernte Veranstaltungskauffrau. „Es geht nicht darum, Probleme zu schaffen, sondern Lösungen zu finden.“

Natalie Rieche ist in der Stadtverwaltung Grimma Mitarbeiterin Veranstaltungsorganisation. Quelle: Thomas Kube

Drei Jubiläen mit Grimmas Partnerstädten

In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 musste auch die Stadt Grimma eine Veranstaltung nach der anderen kippen oder verschieben. Für das Event „Grimma sagt Danke“, bei dem Ehrenamtliche im Rampenlicht stehen und Vertreter der Partnerstädte das Programm bereichern, waren im vorigen Jahre zwei Termine ins Auge gefasst. Und das hätte auch gut gepasst, da sich 2021 die Partnerschaften zum französischen Bron (50 Jahre), deutschen Weingarten (30 Jahre) und israelischen Gezer (10 Jahre) rundeten. Zudem unterhält die Muldestadt Beziehungen zur kanadischen Stadt Leduc und der Verbandsgemeinde Rüdesheim an der Nahe. Aber das Reisen passte nicht zur Pandemie. Die Durchführung eines Programms blieb unsicher.

Moderator Roman Knoblauch hat bereits zugesagt

Jetzt also ein neuer Anlauf. Die Honoratioren der Partnerstädte sind eingeladen, unter Federführung von Tanzclub-Chefin Helga Metzger wird am Programm gestrickt. Rieche zufolge ist die Muldentalhalle für den 7. Mai fest reserviert, hat der bekannte Fernseh- und Radiomoderator Roman Knoblauch, der wie vor fünf Jahren durch den Abend führen soll, den Termin bereits bestätigt. Trotz pandemischer Fragezeichen – „wir müssen mit der Organisation anfangen“.

Gäste aus Grimmas Partnerstadt Gezer (r.) waren 2017 zu „Grimma sagt Danke“ gekommen. Quelle: Frank Schmidt

Bürgerfest entlang der Flutschutz-Anlage in Grimma

Das Bürgerfest entlang der Hochwasserschutz-Anlage war für 2020 geplant und schon in den ersten Tagen der Pandemie ins Jahr 2022 verschoben worden. Auch, um von „Grimma sagt Danke“ zeitlich wegzurücken. Nun liegen beide Großevents doch dicht beieinander, und Rieche gibt zu verstehen, dass man beim „Freude“-Fest im Prinzip von vorn beginnt. Zwar ist die Leipziger Agentur „Emotion Works“, die vor zwei Jahren im Auftrag der Kommune bereits ein gutes Stück Arbeit geleistet hat, weiter gebunden. „Wir prüfen aber derzeit, inwieweit wir mit den anderen Dienstleistern weiter zusammenarbeiten können“, so die 34-Jährige. Auch bei der Ausgestaltung des Festes, das am Nachmittag beginnen und mit einer fulminanten Abendshow enden soll, steht vieles wieder auf Anfang.

Rieche: „Wir wollen vom Hochwasser-Thema weg“

Vom Zeitpunkt her indes passt das „Freude“-Fest, weil sich die verheerende Muldeflut von 2002 zum 20. Mal jährt. „Wir wollen jedoch vom Hochwasser-Thema weg“, unterstreicht Natalie Rieche. Es gehe nicht um emotionale Erinnerungen, sondern um die Freude, dass die Anlage steht und Grimma schützt. Der Tag solle Spaß und Zeit bieten, die Stadt zu entdecken. Das Fest richte sich in erster Linie an die Grimmaer, sagt die Stadtangestellte. „Wir wollen aber auch Auswärtige erreichen.“ 80.000 Euro lässt sich die Kommune das Großereignis kosten.

Wer soll geehrt werden: Vorschläge gefragt Mit einem Festakt würdigt die Stadt Grimma am Sonnabend, den 7. Mai, ihre engagierten Bürgerinnen und Bürger. Mit der Veranstaltung „Grimma sagt Danke“ werden die ehrenamtlich Tätigen gebührend geehrt. Dafür wird in der Muldentalhalle ein buntes Programm geboten. Für die Ehrung der ehrenamtlich Engagierten können noch Vorschläge eingereicht werden. Diese sind zu richten per E-Mail an troeger.steffi@grimma.de oder telefonisch unter 03437/9858103 zu benennen.

Auf Stadt- wie auf Stadtwaldseite sollen Groß und Klein zahlreiche Angebote und Informationen finden. Und zu vorgerückter Stunde – so viel wird schon verraten – soll eine Lichtinszenierung faszinieren. Die 34-Jährige ist davon überzeugt, dass das „Freude“-Fest stattfinden kann. Es sei unter freiem Himmel und im Juni. Pandemie-Auflagen wären umsetzbar.

Matthias Berger, Michael Kretschmer, Thomas Schmidt und Ulrich Kraus (v.l.) verlassen bei der Einweihung der Hochwasserschutz-Anlage in Grimma 2020 den Innenhof zwischen Klosterkirche und Gymnasium durch die Pergola. Quelle: Frank Schmidt

Von Stadtfest bis Musikantentreffen in Grimma

Auch Grimmas Stadtfest, für das sich der Gewerbeverein stark macht, konnte im vorigen Jahr trotz des Virus stattfinden. Es steht wie gewohnt am letzten Septemberwochenende im Grimmaer Veranstaltungskalender (23. bis 25. 9.). Zwei Wochen zuvor soll das vom Jugendblasorchester organisierte 10. Internationale Musikantentreffen viele Musikfreunde begeistern (9. bis 11. 9.). Auch der Termin für den Muldental-Triathlon ist schon fix: 17. Juli. Am 26. August wird Grimma einmal mehr Station des MDR-Musiksommers sein, der in diesem Jahr unter der Überschrift „Naturgewalten“ steht – was wiederum zu 20 Jahre Hochwasser passt. Und am 10. Juli plant der Gymnastikverein am Muldeufer die Premiere eines „Grimma-bewegt-sich-Tages“.

Immer wieder beliebt: Das Grimmaer Stadtfest wie hier 2021 unter Corona-Auflagen. Quelle: Roger Dietze

Kaum zu glauben: Auch der Weihnachtsmarkt ist längst wieder ein Thema für Natalie Rieche. Einige Programmpunkte des abgesagten 2021er-Marktes hat sie bereits neu binden können, darunter die Auftakt-Feuershow und die Modelleisenbahnausstellung des Clubs aus Roßwein.

Lesen Sie auch:

So verlief die letzte „Grimma-sagt-Danke“-Veranstaltung.

Nächstes Großereignis in Grimma im Jahr 2023

Verabschiedet hat sich die Stadt hingegen vom Familiennachmittag „Ostersonntag bei Käthe“, der sonst ans Kloster Nimbschen lockte. Wegen des unsicheren Wetters habe er jedes Jahr auf der Kippe gestanden“, erklärt Rieche. Allerdings zieht sie fürs kommende Jahr eine andere Veranstaltung in Nimbschen ins Kalkül, denn 2023 jährt sich die Nonnenflucht zum 500. Mal. Zudem steht Grimma 2023 das nächste Großereignis ins Haus. Die Stadt hat den Zuschlag für den 13. Sächsischen Wandertag erhalten. Vor wenigen Tagen wurde der Termin festgelegt: 16. bis 18. Juni. „Jetzt können wir alles für die Wegstrecken, Touren und Infrastruktur in Angriff nehmen“, erläutert die 34-Jährige. Die Stadt will sich dazu den Verein „Sportfreunde Neuseenland“ ins Boot holen.

Von Frank Prenzel