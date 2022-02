Verbraucherzentrale kürt „Mogelpackung 2021“: Wurzener Schokowaffeln unter den Top 5

Hamburg/Wurzen

Da habe wohl jemand einen an der Waffel?! Zu diesem Schluss kommt die Verbraucherzentrale Hamburg bei der Vergabe des Schmähpreises „Mogelpackung des Jahres 2021“ und bezieht sich auf den Fünftplatzierten – die Wurzener Waffelblättchen von Griesson-de Beukelaer.

Ein „solch dreister Fall“ sei den Verbraucherschützern von der Waterkant zuletzt selten untergekommen. „Verpackung vergrößert. Menge kaum verändert. Preis erhöht.“ Dass es nicht für ganz vorn gereicht habe, vermuten die Hamburger, liege am vergleichsweise geringeren Bekanntheitsgrad des Produzenten.

Neue Verpackung und „2 Frischepacks“

Auf Platz 1 landet die „Paprika Sauce“ von Homann. Der Hersteller habe eine Design- und Namensänderung genutzt, um die Füllmenge des Produkts zu reduzieren. Der Preisanstieg belaufe sich auf bis zu 88 Prozent. Zweiter wurde ein Sammelpack von KitKat, in dem die Anzahl der Riegel von fünf auf vier schrumpft.

Auf den Rängen drei bis fünf folgen ein Gebäck von Bahlsen, eine Soße von Knorr und jene Waffelblättchen der Marke Wurzener. Seit kurzem bietet Griesson-de Beukelaer die Waffeln „Extra Milchschokolade“ und „Zartbitter“ der Marke Wurzener Feingebäck in einer neuen Verpackung an. Auf dieser prangt der Hinweis „mit 2 Frischepacks“.

103 statt bisher 100 Gramm

Damit werde der Eindruck erweckt, dass sich in der deutlich vergrößerten Schachtel die doppelte Ration befinde, sagt Armin Valet, der in der Hamburger Verbraucherzentrale die Vergabe des bei Herstellern gefürchteten Preises betreut: „Tatsächlich stecken statt 100 Gramm jetzt 103 Gramm Waffelgebäck im Karton.“

Ein einziges zusätzliches Waffelblättchen verliere sich in der auf den ersten Blick doppelt so großen Verpackung, merkt Valet an: „Das ist nicht nur ein Umweltfrevel, sondern auch eine ganz schön fiese Trickserei.“ Und dies auch deshalb, da der Preis für die neue Schachtel im Handel meist deutlich gestiegen sei, so Valet.

Schmähpreis zum achten Mal vergeben

Jedes Jahr gehen bei der Verbraucherzentrale eigenen Angaben zufolge bis zu 3000 Beschwerden von Kunden aus dem Bundesgebiet ein. Den Schmähpreis gibt es zum achten Mal. Die Wurzener Schokowaffeln wurden im Vorjahr „Mogelpackung des Monats Oktober“ und als einer von fünf Kandidaten für den Jahrespreis nominiert.

Links neu, rechts alt: Statt 100 Gramm stecken jetzt 103 Gramm Wurzener Waffelgepäck im Karton. Ein einziges zusätzliches Waffelblättchen verliert sich in einer auf den ersten Blick doppelt so großen Verpackung. Quelle: Repro: Thomas Kube

Vom 6. bis zum 24. Januar waren die Kunden aufgerufen, aus diesen fünf Kandidaten den „Sieger“ zu ermitteln. Knapp 17000 Stimmen seien abgegeben worden, teilen die Hamburger auf Nachfrage mit. Obwohl sie den Hersteller der Waffelblättchen mehrfach angeschrieben hätten, sei eine Stellungnahme verweigert worden.

Beobachter: Lebensmittelbranche unter Druck

Auch die mehrfache Anfrage der LVZ blieb unbeantwortet, obwohl der Eingang der Mail bestätigt wurde. Mogelpackungen sind heutzutage keine Seltenheit. Gerade in der Lebensmittelbranche befinden sich die Hersteller wegen gestiegener Löhne, hoher Energiekosten und dramatisch anziehender Transportpreise unter enormem Druck.

Seit Corona habe sich die Marktmacht der Händler zudem verschärft, sagen Beobachter. Gegenüber der LVZ bezweifeln sie, ob Griesson-de Beukelaer wirklich am gestiegenen Preis mitverdient, wie es die Verbraucherzentrale in Hamburg vermutet. „Kakao, Papier, Folie – alles ist teurer geworden“, wissen Insider.

Rückmeldung über Dritte

Laut Verbraucherzentrale habe sich der Hersteller der Waffelblättchen zumindest gegenüber einer Verbraucherin schriftlich geäußert. Am 26. Oktober 2021 soll sie eine entsprechende Rückmeldung von Griesson-de Beukelaer erhalten haben. „Die Kundin hatte uns die Erklärung weitergeleitet“, sagt Armin Valet.

In der neuen Verpackung hielten sich die Waffeln länger knuspriger, heiße es da, so die Verbraucherzentrale. Das neue Format solle das Produkt im Supermarkt deutlich sichtbar und leichter auffindbar machen. Die Blättchen präsentierten sich nun halb liegend statt zuvor stehend. So seien sie besser zu greifen und zerbrächen nicht so leicht.

Wurzener Ortschronist nicht erfreut

Stadtchronist und Ehrenbürger Wolfgang Ebert weiß, dass die Wurzener Extras zu DDR-Zeiten als Bückware galten: „Noch heute dürfen sie in keinem Präsentkorb fehlen.“ Die Waffeln seien nun tatsächlich komfortabler aus der Schachtel zu entnehmen. Auch wenn es ihn als Wurzener schmerze: „Der Verdacht der Trickserei liegt wohl dennoch auf der Hand.“

Von Haig Latchinian