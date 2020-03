Verbrechen im dritten Reich: Oberschüler erinnern an Widerstand

Bad Lausick

Zwei weitere Stolpersteine für die Opfer politischer Verfolgung während der Nazizeit wollen Bad Lausicker Schüler im Herbst in der Kurstadt verlegen. Die Steine sollen an Dora und Walter Baunack erinnern, die sich im antifaschistischen Widerstand in ihrer Heimatstadt engagierten.

Nachdem bereits in den vergangenen Jahren Oberschüler Stolpersteine verlegten, regte der Leipziger Verein Erich-Zeigner-Haus nun ein außerschulisches Projekt an. Die Heranwachsenden begannen bereits, mithilfe originaler Akten aus den Staatsarchiven in Leipzig und Dresden zum Schicksal der Baunacks zu forschen. Ein Faltblatt entstand, mit dem sie nun Spenden für die Finanzierung der Gedenksteine sammeln.

Dokument von Walter Baunack. Quelle: Erich-Zeigner-Haus

Flugblätter verteilt, an illegaler Zeitung mitgeschrieben

Walter Erich Otto Baunack und Dora Baunack geborene Müller wurden unter dem nationalsozialistischen Regime aufgrund ihrer politischen Einstellung und ihres Engagements in der KPD verfolgt und mehrfach verhaftet. Die beiden leisteten von 1933 bis 1945 aktiv antifaschistische Arbeit, verteilten Flugblätter, arbeiteten mit an der illegalen Ortszeitung „Die Fackel“ und organisierten Demonstrationen. Die Familie war auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges politisch aktiv und engagierte sich nun in der SED. Dora und Walter wurden als Kämpfer gegen den Faschismus und als Verfolgte des Naziregimes anerkannt.

Zeitzeugen zu Familie Baunack gesucht

„Wenngleich sie mehrere Jahre in Chemnitz und in Glashütte bei Dresden lebten, fand ihr politisches Wirken hauptsächlich in Bad Lausick und im Kreis Borna statt“, sagt Henry Lewkowitz, Geschäftsführer des Vereins. Die Steine sollen vor ihrem letzten Wohnhaus in der Fabianstraße 10 eingelassen werden. Geplant ist zudem ein Zeitzeugen-Gespräch. „Über solche Formate bekommen die Schülerinnen und Schüler nicht nur ein besseres Verständnis für die Geschichte, sondern erhalten einen persönlichen Einblick in das Leben zu dieser Zeit“, so Lewkowitz. Man suche deshalb Menschen, die Dora und Walter Baunack, deren Kinder oder weitere Familienmitglieder kannten und für ein Gespräch zur Verfügung stünden. Unterstützt wird das Projekt von der F.C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz.

Kontakt: Telefon 0341/8709507, Mail kontakt@erich-zeigner-haus-ev.de

