Verein Partnerschaft Holzwickede-Colditz feiert in diesem Jahr 30-Jähriges

Colditz/Holzwickede

Zwischen Holzwickede und Colditz liegen rund 17 Bundesstraßen- und weitere 427 lange Autobahn-Kilometer. Für Partner allerdings, denen aneinander gelegen ist, stellt diese große Distanz keinen Hindernisgrund dar. Die Kommunen Holzwickede und Colditz sind ein gutes Beispiel dafür.

Als sich am 14. Januar 1991 rund 40 Teilnehmer zur Gründungsversammlung des ursprünglich angedachten „Freundeskreises Holzwickede-Colditz“ zusammenfanden, ahnte wohl noch niemand der Beteiligten, dass drei Jahrzehnte später der Verein „Partnerschaft Holzwickede-Colditz“ noch immer ein aktiver Gestalter der Kooperation zwischen der am Rande des Ruhrgebietes gelegenen Emscherquell-Gemeinde und der Schlossstadt an der Mulde sein wird.

Vereinsziel: freundschaftliche Beziehungen

„Der Verein hatte sich bei seiner Gründung das Ziel gesetzt, zum Aufbau und der Vertiefung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den beiden Kommunen und ihren Bürgern beizutragen und die enge Zusammenarbeit auf jugendpflegerischem, kulturellem, sozialem und ökologischem Gebiet zu unterstützen“, zitiert Bernd Petschick die Vereinssatzung.

Verein Partnerschaft Holzwickede-Colditz Quelle: privat

Und der Vorsitzende des Colditzer Vereins für Städtepartnerschaften und Internationale Begegnungen weiß auch, dass bereits ein Jahr nach der Vereinsgründung gegensätzliche Auffassungen um ein Haar zu einem frühzeitigen das Scheitern des Projektes geführt hätten. „Damals war es vor allem der heutige stellvertretende Holzwickeder Bürgermeister Frank Lausmann, der am Grundgedanken des Vereins festhalten wollte und maßgeblich die Weiterführung des Projektes sicherte“, so Petschick.

Langjährige Freundschaften

Unter seiner Leitung habe sich ein reger Austausch mit gegenseitigen Besuchen entwickelt und seien kameradschaftliche Kontakte zwischen Holzwickeder und Colditzer Bürgerinnen und Bürgern aufgenommen und damit die Basis für langjährige und zum Teil bis heute bestehende Freundschaften gelegt worden.

Ganz nebenbei diente Bernd Petschick zufolge der Holzwickeder Verein als Vorbild für die im April 1993 erfolgte Gründung des Colditzer Interessenverbandes für Städtepartnerschaft, aus dem später der Verein für Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen hervorging. „Viele Colditzer Bürger werden sich ganz sicher mit Dankbarkeit an die Hilfe und Unterstützung von Holzwickeder Seite insbesondere in den Anfangsjahren nach der Wiedervereinigung erinnern“, ist der Vereinsvorsitzende überzeugt.

„Colditzer Straße“ in Holzwickede

Und auch in den darauffolgenden Jahren seien seitens des Partnerschaftsvereins aus dem Ruhrgebiet Aktivitäten zum Ausbau der Beziehungen initiiert worden. „Erinnert sei etwa an die Beantragung der Schaffung einer ‚Colditzer Straße’ in Holzwickede und an die Unterstützung bei der Beseitigung der Hochwasserschäden in Colditz“, so Petschick, der das Wirken des langjährigen Vereinsvorsitzenden Wolfgang Selling hervorhebt.

Dieser sowie das langjährige Vorstandsmitglied des Partnerschaftsvereins Hilda Panz seien die Motoren, die die Partnerschaft am Laufen gehalten hätten. „Heute setzen Sellings Ehefrau Regine als Vorsitzende und Willy Dorna an ihrer Seite die guten Traditionen mit hoher Einsatzbereitschaft fort“, betont Petschick.

Viele telefonische Kontakte

Für diesen sind die alljährlichen Sommerfahrten der Holzwickeder nach Sachsen, die Besuche der Colditzer anlässlich des Sommerfestes in der Partnergemeinde sowie die gemeinsamen Aktivitäten auf dem dortigen Weihnachtsmarkt Beispiele für das auf beiden Seiten nach wie vor vorhandene Bestreben zu einer weiteren Festigung der bestehenden Beziehungen.

„Auch wenn es auf Grund von Corona aktuell etwas stiller geworden ist, so gibt es doch zahlreiche telefonische Kontakte, in denen auch Ideen und Vorstellungen über die weitere Vereinsarbeit ausgetauscht werden“, so der Vereinsvorsitzende.

Von Roger Dietze