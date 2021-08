Verein Tafel Leipzig distanziert sich von Böhlener AfD-Fraktion

Die AfD-Fraktion in Böhlen hat den Vorschlag gebracht, in Böhlen eine Tafel zu gründen. Der Chef des Vereins Tafel Leipzig, Werner Wehmer, distanziert sich davon und betont, der Verein lasse sich nicht für den Wahlkampf missbrauchen.

Werner Wehmer (links, hier in der Ausgabestelle in Borna) distanziert sich vom Vorschlag der AfD-Fraktion in Böhlen. Quelle: Julia Tonne