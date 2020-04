Verein Wegweiser bekommt jeden Tag mehr Anrufe am Corona-Krisentelefon

Landkreis

Die Nachfrage reißt nicht ab, täglich gibt es Fragen zu Homeoffice, zu Erziehung, Arbeitsbewältigung, zu Lernunterstützung. Während der Corona-Pandemie verzeichnet der Verein Wegweiser deutlich mehr Anrufer, „viele Menschen melden sich bei uns, die vorher noch keinen Kontakt zu uns hatten“, sagt Doreen Tschantschala, Vorstandsvorsitzende des Vereins. Was unter anderem am Corona-Krisentelefon liegt, das der ehrenamtlich arbeitende Vorstand ins Leben gerufen hat. Dieses ist ein weiterer Baustein der frauen- und familienpolitischen Arbeit in Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.

„Die Menschen wenden sich mit ganz verschiedenen Fragen an uns“, macht Tschantschala deutlich. Die meisten davon drehen sich um die Organisation des Alltags, um die Hilfe für die Kinder, um Medienkonsum und um die Bewältigung des Drucks, der auf Eltern lastet.

Anzeige

Menschen in Not brauchen persönlichen Kontakt

Zuweilen haben die Mitarbeiter, die mehrmals wöchentlich Ansprechpartner am Krisentelefon sind, aber auch mit Fragen zu tun, die an die Nieren gehen. „Mancher äußert leider Suizidgedanken, weil er Existenznöte hat, nicht mehr weiß, wie es weitergeht“, sagt Tschantschala. Dann würden weitere Gespräche greifen, zunächst telefonisch. Und wenn es gar nicht anders geht, kommen die Mitarbeiter der Familien- und Erziehungsberatungsstelle auch zu den Betroffenen. „Wir können die Menschen in ihrer Not nicht alleine lassen. Und oft hilft nur der persönliche Kontakt“, begründet die Vorstandsvorsitzende.

Weitere LVZ+ Artikel

Der Wegweiser e.V. hat im Haus II der Böhlener Stadtverwaltung seine Räumlichkeiten. Quelle: Julia Tonne

Sie selbst arbeitet für den Verein als Schulsozialarbeiterin in der Schule zur Lernförderung in Borna. Und auch als solche steht sie derzeit vor ganz besonderen Herausforderungen – ebenso wie die Schüler. „Alle unsere Sozialarbeiter arbeiten derzeit von zuhause aus“, erzählt sie. Allerdings verliere man zuweilen den Kontakt zu den Familien. Und sie verliert das Gespür dafür, ob bei den Kindern alles in Ordnung ist. Denn in diesen Wochen habe sie lediglich telefonischen Kontakt zu ihren Schützlingen. „Dabei spielen Mimik und Gestik eine große Rolle, wenn sich mir Kinder und Jugendliche anvertrauen. Das sehe ich am Telefon aber nicht.“ Sie könne sich lediglich auf das Verbale stützen. „Die soziale Arbeit lebt vom sozialen Kontakt, jetzt arbeiten wir halb blind“, verdeutlicht Tschantschala.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Viele Auswirkungen der Krise offenbaren sich erst später

Wie die meisten Familien tatsächlich mit der Situation zurechtkommen, kann sie nur anhand der Telefonate nachvollziehen. „Ich habe kein ganz schlechtes Gefühl, aber auch kein richtig gutes“, betont sie. Sie mache sich durchaus Sorgen, eben weil Lebensräume für Kinder weggebrochen sind, weil Eltern dem wachsenden Druck über die lange Zeit nicht mehr standhalten könnten und Familien Existenznöte plagen.

Der Verein Wegweiser betreut Familien in Krisen und kümmert sich um Angebote, wenn es auch zu Gewalt kommt. Quelle: dpa

Der digitale Kontakt sowohl zu den Kindern als auch zwischen den Kindern sei für sie keine Alternative auf Dauer. Schon gar nicht, wenn sich die Lebensumstände von Familien so verändert hätten, wie in diesen Wochen. Wie sich diese enormen Einschränkungen in Zukunft auf Kinder und Eltern auswirken, kann sie nicht vorhersagen. „Wir werden erst in einigen Wochen sehen, welche weiteren Effekte die Krise mit sich bringt.“

Das Corona-Krisentelefon ist unter der Nummer 034206 – 75825 erreichbar und zu folgenden Zeiten besetzt: Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr.

Von Julia Tonne