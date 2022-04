Verhandlung am Amtsgericht Grimma wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern

Grimma

Maximilian T. ist noch einmal um eine Jugendstrafe herumgekommen. Der heute 20-Jährige musste sich am Donnerstag vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Grimma wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten.

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den gebürtigen Wurzener Anklage erhoben, weil dieser im Sommer des vergangenen Jahres einvernehmlichen Sex mit einem Mädchen gehabt haben soll, das zu diesem Zeitpunkt noch keine 14 Jahre alt und damit im juristischen Sinn noch ein Kind war.

Angeklagter zeigt sich geständig

Maximilian T. zeigte sich geständig und ließ Staatsanwaltschaft und Richterin Mareike Kippenberger wissen, dass er das Geschehene bereue. „Ich hätte auf meine Mutter hören und die Finger von jüngeren Mädchen lassen sollen“, so der Angeklagte.

Dieser schaut auf keine einfache Kindheit zurück. Bei der allein erziehenden Mutter aufwachsend, kommt T. mit zehn Jahren in ein Kinder- und Jugendheim, aus dem er etwa vier Jahre später zur Mutter zurückkehrt. Später zieht er zunächst in eine Wohngemeinschaft und danach in eine eigene Wohnung. Mit dieser Situation ist er jedoch überfordert, woraufhin er abermals zur Mutter zurückkehrt.

Schwierige Kindheit

Ria Albrecht von der beim Jugendamt angesiedelten „Jugendhilfe im Strafverfahren“ schilderte den Angeklagten als schnell überfordert mit an ihn herangetragenen Aufgaben und als in seiner Entwicklung zurückgeblieben. Deshalb komme für ihn eine Berufsausbildung nicht in Betracht, er bemühe sich jedoch um eine Beschäftigung und wolle sich zudem einer Freiwilligen Feuerwehr anschließen.

Zuletzt hätte sich T. in freiwilliger Betreuung des Jugendamtes befunden, er habe diese Unterstützung aber aufgrund seiner Unzuverlässigkeit blockiert. Die Jugendamts-Mitarbeiterin empfahl deshalb, T. eine verbindliche Betreuung an die Seite zu stellen.

Jugendstrafrecht kommt zur Anwendung

Die Staatsanwaltschaft plädierte indes für eine härtere Sanktionierung. Zwar sah sie die Reifedefizite des Angeklagten als ausreichenden Grund für die Anwendung des Jugendstrafrechts trotz der Tatsache, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt bereits volljährig gewesen ist.

Ein sexueller Übergriff dieser Art gegenüber einem Kind bleibe aber eine schwere Straftat, sodass die Staatsanwaltschaft eine auf zwei Jahre auszusetzende Bewährungsstrafe zuzüglich einer 80-stündigen Arbeitsleistung für angemessen hielt.

Verpflichtende Jugendhilfe-Betreuung

T.s Verteidiger führte demgegenüber aus, dass von seinem Mandanten ausgehende Straftaten in einem erheblichen Umfang nicht zu erwarten seien, weshalb eine Jugendstrafe nicht angebracht sei. Richterin Kippenberger teilte diese Auffassung, verzichtete auf eine Verurteilung und erlegte dem Angeklagten 80 Arbeitsstunden sowie die Verpflichtung auf, sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten von der Jugendhilfe betreuen zu lassen.

Zudem nahm sie Abstand davon, dem Angeklagten die Kosten des Verfahrens in Rechnung zu stellen. Sie gab ihm aber die Warnung mit auf den Weg, bei Nichterfüllung der Auflagen mit einem Arrest rechnen zu müssen. Maximilian T. nahm das Urteil an und verzichtete damit auf weitere Rechtsmittel.

Von Roger Dietze