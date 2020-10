Verkehrslärm bei Grimma: Künstlerin aus Kassel setzt Raum der Stille an die A 14

Grimma/Prösitz

Hier ist fast nichts mehr zu hören: Ein Raum der Stille wurde am Sonnabend in der Nähe der Autobahn-Anschlussstelle Mutzschen eröffnet. Die schneeweiße Kapsel besitzt ein Fenster, durch das ein Panoramablick auf die Landschaft samt Autobahn 14 möglich wird. Wer hineingeht und die Tür hinter sich schließt, lässt durch ein ausgeklügeltes System der Schalldämmung die meisten Geräusche draußen.

Künstlerin Anna Holzhauer an ihrem Raum der Stille. Quelle: Bert Endruszeit

„Komplett geräuschlos ist es da drin leider nicht, denn das ist erst ein Prototyp“, erklärte Anna Holzhauer, die das Kunstobjekt 2019 im Rahmen eines Projektstipendiums im Künstlergut Prösitz entwickelte. Die 39-jährige Künstlerin kommt aus Kassel und fand den Standort für ihren Raum der Stille bei gemeinsamen Ortsbegehungen mit Ute Hartwig-Schulz vom Künstlergut. „Der Platz neben den Windrädern ist etwas abgelegen, aber über zwei Wirtschaftswege gut erreichbar. Wer durch das kleine Fenster nach draußen blickt, sieht sogar den Kirchturm.“

Bis Jahresende bleibt die Installation stehen

Gebaut wurde das Häuschen größtenteils aus Sperrholz, die runde Kuppel besteht aus Glasfaser, die Dämmung übernimmt Akustikschaumstoff. Bis Ende Dezember soll das Bauwerk stehen bleiben. „Nach dem Abbau wird das Material dann eingelagert und für weitere Projekte genutzt“, so Anna Holzhauer. Falls in den kommenden Wochen der eine oder andere Graffitikünstler an den weißen Flächen tätig werden sollte, wäre das für die Schöpferin kein Problem.

Das kleine Dorf Prösitz bei Mutzschen liegt direkt an der Autobahn A14 (oben) und ist dem Fahrzeuglärm Tag und Nacht ausgesetzt. Quelle: Frank Schmidt

„Damit muss man als Künstlerin leben“, sagt sie und verweist auf ein Projekt in Dresden. „Dort hatte ich eine flache begehbare Skulptur geschaffen. Kinder konnten darauf skaten, schnell war die dann komplett mit Autolack gestaltet.“ Für Ute Hartwig-Schulz ist es ein gutes Zeichen, dass sich bei einem solchen Projekt eine auswärtige Künstlerin verwirklichen kann. „Wir brauchen Impulse von außen. Manchmal wird davon geredet, nur einheimische Künstler einzubinden. Doch dann leidet die Kreativität.“

Sehnsucht nach Ruhe und Harmonie

Der Raum der Stille sei für sie ein Zeichen für die Suche nach Ruhe und Harmonie. „Wer hier an der A 14 wohnt, sehnt sich danach.“ Der Grimmaer Dieter Haupt kennt das Thema nicht nur als Autobahn-Anwohner. Er befasst sich als Gebietsverkaufsleiter einer Baustofffirma auch mit Fahrbahnbelägen. „Es gibt viele Möglichkeiten, den Lärm zu reduzieren“, sagt er. „Das Thema beschäftigt viele Anlieger, aber es steht kaum jemand auf und tut etwas.“

Landrat Henry Graichen macht sich vor Ort selbst ein Bild vom Raum der Stille. Quelle: Bert Endruszeit

Angesichts von weiter steigenden Fahrzeugzahlen auf der Autobahn müsse etwas getan werden. „Mittlerweile wurden lärmoptimierte Beläge getestet, und sie werden auf einigen Strecken auch schon eingesetzt – sogar in der Nähe von Chemnitz.“ Zusammen mit Wällen und Wänden würden solche Beläge gegen den Lärm helfen. „Die Mittel dafür sind ja vorhanden, so aus Maut und Kfz-Steuer.“

Erreichbar ist der Raum der Stille vom Ortsausgang Prösitz Richtung Autobahnauffahrt über einen Wirtschaftsweg rechterhand der S 38. Von dort aus ist das weiße Bauwerk schon zu sehen. Bei starkem Wind und winterlichem Wetter sollte jedoch auf einen Besuch verzichtet werden, da von den Windrädern gefährliche Eisstücke herumgeschleudert werden können.

