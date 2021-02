Großpösna

Am Dienstagnachmittag stieß eine Rollerfahrerin in Großpösna auf einer Kreuzung mit einem Auto zusammen. Die 18-Jährige befuhr gegen 16.30 Uhr auf dem Großparkplatz eine Zubringerfahrbahn in südlicher Richtung.

Beim Linksabbiegen auf die Sepp-Verscht-Straße stieß sie mit einer entgegenkommenden Autofahrerin (46) zusammen. Die Rollerfahrerin stürzte, wurde schwer verletzt und musste in stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. An Kleinkraftrad und Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Von kr