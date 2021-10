Verkehrszähler im Landkreis Leipzig: „Zwölf Euro die Stunde – das ist es uns wert“

Grimma

Sie sind wahre Helden der Landstraße! Auf ihren Stühlen gelten Barbara Mockschan (71) und ihr Mann Ernst Gernandt (75) als alte Hasen, wenn es darum geht, den Straßenverkehr zu zählen. Für jedes Fahrzeug gibt es einen Strich auf ihrer Liste. Und das bei Wind und Wetter.

Mitunter ist es so kalt, dass die Rentner trotz Jacke, Warnweste, Schal und Mütze bibbern. An anderen Tagen merken die beiden Unverwüstlichen gar nicht, wie stark die Sonne auf der Haut brennt. „Zwölf Euro die Stunde ohne Abzüge – das ist es uns allemal wert.“

In Diensten einer Zeitarbeitsfirma

Schon vor fünf Jahren standen die beiden Fremdiswalder in Diensten einer Zeitarbeitsfirma und besserten sich so ihre schmale Rente auf. „Körperlich sind wir längst nicht mehr belastbar, da freuen wir uns, wenigstens noch im Sitzen helfen zu können“, sagt Ernst Gernandt.

Immer gut drauf: Barbara Mockschan und Ernst Gernandt sind froh, sich im Sitzen nützlich machen zu können. Quelle: Haig Latchinian

Trotz Krebstherapie und Bestrahlung fiel er kein einziges Mal aus. „So saßen wir von 7 bis 9 Uhr auf der Autobahnbrücke, mittags ging es zur Behandlung, um noch einmal von 15 bis 18 Uhr an der Strecke zu zählen.“ Zwischen zwei und acht Diensten schruppte das Ehepaar monatlich.

Stichproben für künftige Verkehrsplanung

Die bundesweite Zählung wurde Anfang April gestartet und läuft in diesem Monat aus. Die Stichproben liefern Daten, die bei Planung von Verkehr und Lärmschutz berücksichtigt werden. Ein Drittel der 40000 deutschen Messstandorte befindet sich an Autobahnen und Bundesstraßen.

Wenn die Fremdiswalder nahe Grottewitz oder Ammelshain auf der Autobahnbrücke zählten, teilten sie sich mit zwei Kollegen in die Schicht: „Die übernahmen die eine Richtungsfahrbahn, wir die andere“, erläutert Barbara Mockschan: „Mein Mann achtete auf die Pkw, ich auf alles andere.“

Handliche Zählgeräte machen klick

Weil es oft so viele Autos, Laster, Busse und Motorräder waren, seien die Senioren mit den Strichen gar nicht mehr hinterhergekommen: „Für solche Fälle waren wir mit handlichen Zählgeräten ausgestattet. Da mussten wir nur drücken und schon machte es klick.“

Frohes Zählen! Nein, so schlimm war es im Muldental nie. Quelle: dpa/Sebastian Kahnert

Die Autobahn sei stark befahren: „Es gab Tage, da hatten wir pro Stunde 3000 Autos und 400 Laster gezählt“, sagt Barbara Mockschan. Zu DDR-Zeiten war sie Bürgermeisterin im Dorf, nach der Wende hangelte sie sich – wie sie es ausdrückt – von Maßnahme zu Maßnahme. Seit 25 Jahren ist sie ehrenamtliche Vorsitzende der AWO-Ortsgruppe.

Unterschiedliche Reaktionen der Fahrer

Er war lange selbstständig, bekomme aber nur Rente für seine Jahre im Bergbau, sagt Ehemann Ernst. Er empfand die Zählung zwischen Wurzen und Draschwitz als willkommene Abwechslung: „Die Lasterfahrer hupten gern und oft. Andere zeigten uns den Mittelfinger.“

Ominöse Blackbox: Sieht aus wie ein Briefkasten, könnte aber auch eine neue Generation von Starenkästen seine, jene, die nach einem Blitz teure Fotos ins Haus senden. Doch hier droht keine Radarfalle. Vielmehr wird mit Hilfe dieser Kästen der Fahrzeugstrom erfasst. Quelle: Frank Schmidt

Die hätten wohl gedacht, sie würden geblitzt. „Dabei waren sie nichts weiter als ein Strich auf unserer Liste“, lacht Barbara Mockschan: „Vielfach wurde rechts, sogar auf dem Standstreifen überholt. Da wurde es mir immer ganz schlecht.“

Datenerhebung vollkommen anonym

Die anonymen Daten werden an die Bundesanstalt für Straßenwesen übermittelt. Allein in Sachsen wurde an 1660 Standorten mit bis zu 600 Personen pro Tag gezählt, informiert Jens Jungmann vom Verkehrsministerium. Auch die Daten der 106 Dauerzählstellen würden ausgewertet.

Die Zeitarbeitsfirma habe sich bei ihnen in aller Form bedankt, sagen die Fremdiswalder, die alle Protokolle nach bestem Wissen und Gewissen ausfüllten: „Es hat uns Spaß gemacht. In fünf Jahren sind wir wieder mit dabei.“

Von Haig Latchinian