Versäumnis von Ex-Bürgermeister fällt Naunhof auf die Füße

Einem Nachspiel, das ins Geld gehen könnte, muss sich die Stadt Naunhof stellen. Die Versäumnisse stammen aus der Zeit von Bürgermeister Volker Zocher (parteilos). Weil dieser mehrfache Aufforderungen der Rechtsaufsicht des Landkreises ignorierte, sollen alle Beschlüsse, die der Finanzausschuss seit Ende September vergangenen Jahres fällte, wiederholt werden. Die Frage steht im Raum, was geschieht, wenn diese anders ausfallen als damals.

Rückblick: Nach der Kommunalwahl im vergangenen Jahr erklärte Sven Lehmann ( AfD) überraschend, sein Mandat nicht annehmen zu wollen. Zur konstituierenden Sitzung des Stadtrats am 19. August erschien er nicht. „Er hätte nach unserer Abmachung eigentlich Mitglied im Finanzausschuss werden sollen. Weil das nun nicht mehr möglich war, mussten wir uns spontan umorientieren“, erklärt Anke Naumann ( AfD). Also kandidierte sie in der Sitzung und wurde genauso in den Finanzausschuss gewählt wie ihr Stellvertreter Rocco-René Beulitz ( AfD). Die anderen Parteien und Gruppierungen erhielten entsprechend ihrer Kommunalwahlergebnisse ebenfalls Sitze im Ausschuss.

AfD beantragt Umbesetzung

Der Parlament schlug allerdings das Gesuch Lehmanns, dem Stadtrat nicht beizutreten, aus, so dass dieser später doch ein Abgeordneter werden musste. Daraufhin entschieden die AfD-Räte, sich in den Ausschüssen so aufzustellen, wie sie es ursprünglich untereinander abgesprochen hatten. Sie beantragten im Rathaus, dass Lehmann in den Finanzausschuss geht, Naumann ihn vertritt und Beulitz das Gremium verlässt. Bis dahin alles rechtlich einwandfrei. In der Sitzung vom 26. September gab der Stadtrat für die Neubesetzung sein Einverständnis. Was jedoch durch die Stadtverwaltung versäumt wurde, war, im Vorfeld die alte Mannschaft des Ausschusses aufzulösen.

Zocher ignoriert Rechtsaufsicht

Diesen Formfehler entdeckte die Rechtsaufsicht, die umgehend auf ihn hinwies. Wäre er sofort korrigiert worden, hätte das keine oder kaum Folgen gehabt. Doch Bürgermeister Zocher reagierte bis zum Ende seiner Amtszeit am 31. März nicht, obwohl das Landratsamt mehrfach nachhakte. Seine Nachfolgerin Anna-Luise Conrad (parteilos) muss nun die Sache heilen. Unter ihrer Regie entschied der Stadtrat einstimmig, das Votum vom 26. September aufzuheben und die Ausschussbesetzung vom 19. August zu widerrufen. Daraufhin legte das Parlament die Mitglieder erneut fest, die AfD ist wieder mit Lehmann und seiner Stellvertreterin Naumann dabei.

Beschlüsse müssen neu gefasst werden

„Nach der Sommerpause werden wir die rund 20 Beschlüsse des Finanzausschusses der vergangenen Monate aufheben und neu fassen müssen“, kündigt die Bürgermeisterin an. Das betreffe nicht nur Voten zur Annahme von Spenden, sondern zum Beispiel auch zur Sport- und Kulturförderung von Vereinen. Was geschehe, wenn dann ein Abstimmungsergebnis anders ausfalle, könne ihr, Conrad, noch niemand sagen. Naumann hält es durchaus für möglich, „dass sich angesichts der Corona-Krise Betrachtungsweisen ändern.“

CDU will Prüfung von Regressansprüchen

Michael Schramm ( CDU) bittet die Stadtverwaltung um Prüfung, „ob gegen den ignoranten Ex-Bürgermeister Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden können, falls es durch abweichende Beschlusslagen zu Einbußen für die Kommune kommt.“ Seiner Meinung nach könnte es um bis zu sechsstellige Summen gehen. Conrad hält den Ball jedoch flach: „Erst einmal fassen wir die Beschlüsse. Dann können wir immer noch schauen, inwieweit Regressansprüche bestehen.“

Von Frank Pfeifer