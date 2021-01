Verschärfte Maskenpflicht: Das sagen die Menschen im Landkreis dazu

Landkreis Leipzig

Stoffmasken haben vermutlich bald ausgedient. Jedenfalls in Sachsen – und dort konkret im Handel, in Arztpraxen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn im Freistaat soll ab kommender Woche eine verschärfte Maskenpflicht in Kraft treten. Heißt: Ohne sichere OP- oder FFP2-Maske geht unter anderem im Supermarkt nichts mehr. Allerdings sind die Hygienemaßnahmen im Einzelhandel ohnehin schon strikt. Das macht einen Einkauf zuweilen zu einer nervenaufreibenden Aufgabe.

Lidl Deutschland informiert auf Nachfrage, dass man sich grundsätzlich an den Verordnungen der Bundesländer, den jeweiligen regional gültigen Allgemeinverfügungen sowie der Corona-Arbeitsschutzverordnung orientiere und diese entsprechend in den Filialen umsetze. Konkretere Angaben, zum Beispiel zur Maskenpflicht, seien aber erst möglich, wenn diese Verordnungen vorliegen würden.

Masken-Varianten werden ins Sortiment der Supermärkte aufgenommen

Für die Kaufland Stiftung & Co. teilt Sprecherin Alisa Götzinger mit, dass man auch in Sachsen die Verordnung zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung im Lebensmitteleinzelhandel umsetzen werde, sobald die Verordnung durch den Landtag beschlossen wurde. In allen Märkten biete man der Kundschaft FFP1-Masken TypIIR beziehungsweise sogenannte OP-Masken an. „Ab der nächsten Woche werden wir dann in allen Filialen FFP2-Masken im Sortiment haben“, so Götzinger. Aufgrund der momentan sehr hohen Nachfrage werde man allerdings nicht sicherstellen können, dass diese auch zu jedem Zeitpunkt in allen Märkten verfügbar sind.

Wie Netto Marken-Discount informiert, werde die Kundschaft am Eingang aller Filialen mit Plakaten auf die Maskenpflicht hingewiesen. Aufsteller und auf dem Boden aufgebrachte Aufkleber, Hygieneschutz an den Kassen sowie Desinfektionsmittel in den Eingangsbereichen seien weitere Vorkehrungen, um Kunden und die Kollegschaft bestmöglich zu schützen.

Ehepaar Kwast (links) kann sich auch mit der Verschärfung anfreunden, greift aber aus Kostengründen auf OP-Masken zurück. Quelle: Julia Tonne

Regel „Eine Person – ein Wagen“ erntet Kritik bei Kunden

Bei den Menschen im Landkreis stößt weniger die verschärfte Maskenpflicht auf Skepsis, sondern vielmehr die Hygiene-Vorgaben im Einzelhandel. So ist es bei Kaufland in Borna notwendig, dass jeder einen Einkaufswagen nutzt. Heißt: Wer zu zweit kommt, muss zwei Wagen mitnehmen. „Das ist schon lästig. Drinnen sind die Gänge immer zugestellt und draußen wartet man ewig, bis man zwei Wagen ergattert hat“, sagt eine Bornaerin. Denn natürlich laufe ein Paar gemeinsam durch den Markt und habe entsprechend zwei Wagen um sich herum. „Und auch, wer nur eine Kleinigkeit braucht, weil er etwas vergessen hat, muss jedes Mal mit Wagen losziehen.“ Das mache den Einkauf noch stressiger als ohnehin schon.

Dass diese Vorgabe erfüllt wird, kontrollieren in manchen Märkten gar Securityleute oder Mitarbeiter. „Das finde ich übertrieben. Ich sehe immer zu, dass ich nur noch alleine einkaufen gehe“, sagt Rita Hauser. Vor jedem Einkauf mache sie sich einen Einkaufszettel, damit sie nicht wegen einer vergessenen Tüte Mehl noch mal los müsse. Was sie beobachtet: Die meisten Kunden desinfizieren die Handgriffe. Denn Spender mit Desinfektionsmittel gehörten ja mittlerweile zum Standard.

Jane Knarr trägt schon seit vergangenem Jahr OP-Masken. Quelle: Julia Tonne

Hinweis auf FFP2- oder OP-Masken fehlt an vielen Türen noch

Der Hinweis von Seiten der Supermärkte, dass künftig im Inneren OP- oder FFP2-Masken zu tragen sind, fehlt an vielen Türen jedoch noch. Allerdings tragen schon jetzt viele Menschen diese Exemplare. So ist Jane Knarr aus Borna längst mit den sogenannten OP-Masken ausgestattet und verlässt ohne dieses Accessoire nicht mehr das Haus. „Die haben wir uns schon geholt, als es den ersten Lockdown im vergangenen Jahr gab“, sagt sie. Dass sie die Masken nun seit einem Jahr fast täglich tragen muss, stört sie nicht mehr so wie am Anfang. „Man gewöhnt sich an alles.“

Auch Ehepaar Kwast kann die Verschärfung nachvollziehen, greift aber aus Kostengründen lieber auf die OP-Masken zurück. „Die FFP2-Masken sind doch ganz schön teuer“, sagt Uwe Kwast, der für ein Reinigungsunternehmen arbeitet. Und sein Arbeitgeber stelle keine Masken zur Verfügung, da müsse er sich schon selbst kümmern. Die Verschärfung, hat er festgestellt, führe nun aber derzeit dazu, dass er in den Apotheken ab und an vertröstet werde. Schlicht aus dem Grund, weil natürlich die Nachfrage gestiegen sei.

Verschärfte Maskenpflicht halten einige für übertrieben

Lisa Werner aus Grimma findet die verschärfte Anordnung, FFP2- beziehungsweise medizinische Masken in den Supermärkten und im öffentlichen Nahverkehr tragen zu müssen, übertrieben. „Normale Stoffmasken reichen doch auch“, meint die junge Mutter, die sich derzeit im Babyjahr befindet. Die könne man bei 60 Grad waschen und damit öfter verwenden. FFP2-Masken sind der jungen Frau zu kostspielig, „und die kann man ja auch nur eine bestimmte Zeit tragen“. Deshalb nutzt sie nun die blauen medizinischen Bedeckungen, auch OP-Masken genannt.

Lisa Werner mit ihrer Tochter Mia. Quelle: Thomas Kube

„Wenn's hilft“, antwortet Thoralf Kabelitz aus Grimma auf die Frage, ob er die Verschärfung beim Masken-Tragen richtig findet. Wenn die Experten festgestellt haben, dass eine normale Stoffmaske nicht ausreichend sei, um Infektionen zu unterbinden, sei das schon o.k. „Es müsste aber auch richtig kontrolliert werden“, findet der Mann. Viele Leute würden die Maske nur unter der Nase tragen, so seine Beobachtung. Viel mehr treibt den Grimmaer das Problem rund ums Impfen um. Denn er befürchtet, mit seinen 56 Jahren frühestens im Spätsommer an der Reihe zu sein. Nun glaubt er, dass Geimpfte schon mehr Bewegungsfreiheit bekommen, er aber weiter die strengen Regeln einhalten muss.

Thoralf Kabelitz. Quelle: Thomas Kube

Stoffmaske gehört in Brandis noch zum gewohnten Bild

Bei Norma in Brandis gilt – anders als in den meisten Supermärkten – schon lange die Regel „eine Person – ein Wagen“, um die Anzahl der Kunden im Markt zu begrenzen und die Abstände zwischen ihnen zu vergrößern. Noch sind es aber nicht wenige, die nur mit Stoffmaske den Markt betreten. Kerstin Böhme ist aus Machern zum Einkaufen nach Brandis gekommen. Sie hat eine blaue OP-Maske vor Mund und Nase, hat sich aber darauf eingestellt, sich FFP2-Masken zu besorgen. „Wenn es sein muss, muss es sein. Irgendwie muss das leidige Thema Corona ja beendet werden“, findet sie die verschärfte Maskenpflicht in Ordnung. „Allerdings“, fügt sie hinzu, „wenn es schon verpflichtend ist, wäre es sinnvoll, den Preis für solche Masken ein wenig zu senken.“

Nachfrage in Apotheken steigt rasant

Mit der Pflicht zum Tragen von FFP 2- sowie sogenannten OP-Masken verzeichnen vor allem auch Apotheken eine erhöhte Nachfrage bei den Kunden, wie Angelika Wittor, Inhaberin der Apotheke am Stadtpark sowie der Ringelnatz-Apotheke in Wurzen, bestätigt. Allerdings habe sie bereits im Dezember ein starkes Interesse wahrgenommen. „Unter Beachtung der Hygienemaßnahmen, aber auch des Daten-, Patienten- und nicht zuletzt des Mitarbeiterschutzes konnten wir Tausende Masken kostenlos verteilen.“

Gleichwohl mussten die niedergelassenen Kollegen zunächst sämtliche Kosten vorfinanzieren, die später dann zurückerstattet wurden. „Mit den neuen Corona-Regeln stellen wir jetzt natürlich ein stärkeres Interesse fest.“ Aus ihrer Sicht seien medizinische Masken im öffentlichen Raum weitaus besser geeignet als übliche Alltagsmasken. Schließlich minimieren sie das Ansteckungsrisiko für den Träger und können unter Umständen mehrfach getragen werden. „Aber dabei sollte nicht der gesunde Menschenverstand auf der Strecke bleiben, denn: Wegwerftaschentücher verwendet auch kein Mensch wochen- oder gar monatelang. Und so banal es klingt, gründliches Händewaschen mit Seife sowie Abstände einhalten, sind ein hervorragender Infektionsschutz und für jeden machbar.“ Im Übrigen, fügt Wittor zum Schluss an, seien beide Maskenarten zurzeit ausreichend vorhanden.

Im dm-Drogeriemarkt dürfen auch Einkaufskörbe genutzt werden

Der dm-Drogeriemarkt neben dem Grimmaer Rewe ist auf die verschärften Corona-Bestimmungen vorbereitet. Ihr Drogeriemarkt habe 690 Quadratmeter Verkaufsfläche und somit umgerechnet Platz für 69 Kunden gleichzeitig im Geschäft, so Filialleiterin Linda Klinkenberg. „In der Vorweihnachtszeit haben wir mal zu Stoßzeiten durchgezählt und sind auf maximal 50 Kunden zur gleichen Zeit gekommen. Bei uns ist also wirklich genug Platz, um Abstand zu halten. Deshalb können die Kunden auch mit unseren Einkaufskörben ihre Waren auswählen und müssen nicht zwingend einen Einkaufswagen nehmen.“

Der dm-drogerie markt neben dem REWE-Markt in Grimma ist auf die verschärften Corona-Bestimmungen bereits vorbereitet. Quelle: Thomas Kube

Ab kommenden Donnerstag gilt nun die verschärfte Maskenpflicht – nur noch FFP2- oder OP-Masken sind zugelassen. Dazu noch einmal Marktleiterin Klinkenberg: „Wir achten natürlich darauf, dass unsere Kunden fortan die richtigen Masken tragen und weisen sie freundlich darauf hin, dass wir selbige auch im Angebot haben.“ Das erfordere freilich ein gewisses Fingerspitzengefühl, „denn der Ton macht die Musik“. Die allermeisten der Kunden seien aber einsichtig, „zumal wir die medizinischen Masken zum Stückpreis für einen Euro sofort griffbereit haben“.

Mehrfach am Tag werden im Markt der Kassen- und Fotobereich sowie Spielecke und Wickeltisch desinfiziert. Und sollten sich an einer geöffneten Kasse zu lange Warteschlangen bilden, wird schnell eine zweite eröffnet, um die Mindestabstände gewährleisten zu können.

Von Julia Tonne, Frank Prenzel, Kai-Uwe Brandt, Thomas Kube