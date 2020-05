Corona als Fake: AfD und Neonazis im Kreis Leipzig missbrauchen die Krise

Borna/Wurzen

Der AfD-Kreisverband Landkreis Leipzig ist bekannt für abstruse Veröffentlichungen auf seiner Facebookseite. Wie andere AfD-Gruppen auch, haben die Männer um die Verbandschefs Edgar Naujok und Jörg Dornau das Thema Corona für sich entdeckt. „Der Ausbruch von Corona wurde geplant“. Unter dieser Überschrift verwies die AfD auf jede Menge Verschwörungstheorien rund um das Virus. Unter anderem auf ein satanistisches Netzwerk von Prominenten und Politikern, die Corona erfunden hätten, um Kinder zu entführen. Von Journalisten der MDR-Sendung „exakt“ darauf angesprochen, stammelte der AfD-Landtagsabgeordnete Dornau: „Man muss sie ja nicht unterstützen diese Meinung, aber man kann sie ja teilen diese Meinung.“

Inhalte wurden auf AfD-Plattformen gelöscht

Der Beitrag samt Verlinkungen wurden sowohl auf der Facebookseite, als auch auf der Internetseite des Kreisverbandes inzwischen gelöscht.

Die Veröffentlichung auf der Internetseite des AfD-Kreisverbandes wurde inzwischen gelöscht.

In der Sendung „Exakt“ werden auch zwei Mitglieder des Kreisvorstandes gefilmt, als sie sich antisemitisch äußern und sagen, dass das Coronavirus von Superreichen erfunden worden sei, um Weltmacht zu erlangen. George Soros, Bill Gates und die Bankiersdynastie Rothschild – „das Finanzjudentum“, das unter anderem auch das Robert-Koch-Institut finanziere. Bei den Herren handelt es sich um Schatzmeister Rainer Kanthack und Sicherheitsbeauftragten Matthias Heinich.

„Corona ist ein Fake, um uns alle wegzusperren“

Szenenwechsel: Etwa 200 Personen haben sich am Freitagabend vor dem Hintergrund der Corona-Einschränkungen zu einer Demonstration unter dem Motto „Ja zu Demokratie und Grundrechten! Nein zu Aussetzung, Einschränkungen und Abbau der Grundrechte“ auf dem Wurzener Marktplatz versammelt. Anmelder des Protestes, der von der Polizei abgesichert wurde, war der bekannte Kampfsportler und Neonazi Michael Woitag. Als Redner trat der Bennewitzer Unternehmer Ralf Neustadt auf. Neustadt ist Inhaber der Firma Schmieranlagen, die weltweit automatische Schmiersysteme installiert sowie ehemaliger Präsident des ATSV „Frisch Auf“ Wurzen.

Ralf Neustadt spricht

Für ihn, so der 55-Jährige, sei Corona ein „ganz normaler Virus“, wie er jedes Mal im September, Oktober, November bei der Grippe auftrete. Die derzeitigen Folgen der Pandemie bezeichnet er als Fake und eine Maske, die man brauche, „um uns wieder einzusperren.“ Zudem zeige die Corona-Krise, „wie es 1932 möglich war, dass eine Horde Verbrecher, gesteuert von den faschistischen Globalisten, Hitler aufs Trapez gehoben und das Volk unterdrückten haben“. Neustadt erntete für seine populistischen Ausführungen immer wieder Applaus.

Bornaer AfD-Stadtrat feiert Demo als „Sieg fürs Vaterland“

Die AfD-Demonstration in Borna am 1. Mai (stand ebenfalls unter dem Motto „Unsere Grundrechte sind nicht verhandelbar“), bei der das Material für die MDR-Sendung entstand, feierte der Bornaer AfD-Stadtrat Reinhard Jöricke als Erfolg. „Endlich ein 1. Mai ohne die Gewerkschaft, ohne die gewaltbereite Antifa, ohne die Linken und ohne die CDU. Die Demokratie und der Patriotismus für unser Vaterland Deutschland wird siegen“, schreibt Jöricke an die LVZ. Und: „Wir haben gesiegt“.

Eine Stellungnahme des AfD-Kreisverbandes wird auch zu diesen Verfehlungen nicht zu erwarten sein. Wie zuletzt, als der Pressesprecher des Verbandes Fragen der LVZ mit der Bemerkung unbeantwortet ließ, „mit nachrichtendienstlichen Befragungen kommen Sie bei uns nicht weiter“. Lassen wir es also. Möglicherweise auch besser so.

Von Thomas Lieb und Kai-Uwe Brandt