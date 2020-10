Versöhnliche Geste nach Ärger auf Grimmaer Rappenberg

Grimma

Versöhnender Handschlag im Büro von Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos): Hier trafen jetzt Rappenberg-Häuslebauer Rocky Rinkenbach-Fredrich und Turmstraßen-Bewohnerin Angela Reichel zusammen. Auslöser war ein LVZ-Bericht über die unliebsamen Überraschungen, die der aus Leipzig zugezogene Bauherr auf seiner Baustelle erlebte. Dabei hatte er auch über die weniger netten Begegnungen mit der Grimmaerin berichtet.

Grimmaerin: Nicht feindselig gegenüber neuen Bewohnern

Sie wolle Missverständnisse ausräumen, erzählte Reichel. „Wir stehen neuen Bewohnern nicht feindselig gegenüber. Ich bin aber ein geradliniger Mensch und spreche Probleme offen an.“ Die Grimmaerin räumte ein, „emotional bedingt“ vielleicht nicht den richtigen Ton getroffen zu haben: „Die ersten beiden Begegnungen waren nicht optimal.“ So hatte sie sich an einem Samstagvormittag gestört gefühlt und daraufhin beschwert, weil beim Anbringen des Richtkranzes Radiomusik lief.

Sie freue sich über das wachsende neue Wohngebiet vor der Haustür, bekräftigte Reichel. Die Anwohner der Turmstraße versprächen sich durch die Bebauung und Beleuchtung auch mehr Sicherheit. Denn in der Vergangenheit habe es schon Einbrüche in Haus und Garage gegeben.

Kleine Puppe als Geschenk für Leipziger Familie

Sie sei selbst vor mehr als 30 Jahren von Leipzig nach Grimma gezogen und fühle sich hier wohl, schilderte die Frau aus der Turmstraße. „Ich bin an guter Nachbarschaft interessiert.“ Um das Eis zu brechen, hatte Reichel eine Hasenpuppe mit – für die einjährige Tochter der Häuslebauer-Familie. Es tue ihr leid, „dass wir uns gemeinsam gerieben haben“.

Rinkenbach-Fredrich nahm die Entschuldigung an: „Ich bin der letzte, der nicht die Hand reicht.“ Er schlug vor, bei einem künftigen Straßenfest neue Bewohner und Alteingesessene einzuladen – und dann gemeinsam Kuchen zu essen. Er gab aber auch noch einmal zu verstehen: „Der Ton macht die Musik.“

Ungeklärt bleiben gravierendere Vorfälle in Grimma

Ungeklärt bleiben indes die gravierenderen Vorfälle auf seiner Baustelle. Wie berichtet, war einmal sein Dixi-Klo umgeworfen und im Haus der Kühlschrank für die Bauarbeiter zerstört worden. Auch andere Eigenheim-Bauer berichteten über böse Überraschungen mit ihren provisorischen Toiletten. Reichel beteuerte, damit nichts zu tun zu haben.

Hätte Ärger auf seiner Baustelle auf dem Grimmaer Rappenberg: Rocky Rinkenbach-Fredrich. Quelle: Frank Prenzel

„Wir wollen mit den Nachbarn ein gedeihliches Miteinander“, unterstreicht der 31-jährige Teamleiter in einem Leipziger Autowerk. Seine Frau ist Polizistin und bereits im Revier Grimma eingesetzt. Für die einjährige Tochter fand das Paar einen Krippenplatz in Seelingstädt. Bei der Entscheidung, in Grimma zu bauen, spielte nicht nur die Nähe zur Autobahn, Grimmas Infrastruktur und die landschaftlich schöne Lage eine Rolle. „Hier stimmte noch der Preis fürs Bauland“, so Rinkenbach-Fredrich.

Oberbürgermeister Berger versicherte einmal mehr, dass die allermeisten Grimmaer sich freuen, wenn junge Familien in die Stadt ziehen – und freute sich über die versöhnende Geste in seinem Büro.

Von Frank Prenzel