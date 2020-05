Wasser-Zähler-Ableser kommt nur noch aller drei Jahre

Grimma/Geithain

Was bei Stromzählern längst Usus ist, gilt jetzt auch für Trinkwasser-Bezieher im Einzugsgebiet des Versorgungsverbands Grimma-Geithain: Die Kunden lesen den Zählerstand selbst ab. Nur noch in jedem dritten Jahr schickt der Dienstleister Veolia dafür Mitarbeiter zu den rund 22 000 Abnehmern.

Großteil der Wasserzähler ist bereits ausgewechselt

„Früher galt die Prämisse, einmal im Jahr bei jedem Kunden zu sein, um die Zählerstände abzulesen und die Anlage zu sehen“, sagt Veolia-Bereichsleiter Andreas Horny. Das sei im digitalen Zeitalter nicht mehr nötig. Vor einigen Jahren habe man begonnen, die Messgeräte gegen eine neue Generation auszutauschen – Mehrstrahl-Flügelrad-Zähler gegen Ringkolben-Zähler. Deren Eichfrist liege bei sechs Jahren. Danach würde eine relevante Menge der Zähler durch das Eichamt geprüft. Gebe es keine Beanstandungen, dürften die Zähler danach für weitere Fristen genutzt werden; ein Gewinn im Sinne ökologischer Nachhaltigkeit. Der Tausch der Zähler sei in weiten Teilen des Verbandsgebietes bereits erfolgt.

Veolia : Für Kunden wird es leichter

Dass der Ableser künftig nur noch aller drei Jahre klingelt, betrachtet Horny als „Erleichterung für unsere Kunden“. Sie müssten nicht zu einer bestimmten Zeit zu Hause sein, um auf die Ablesung zu warten. Für ein Drittel der Kunden habe man bereits im Dezember 2019/Januar 2020 auf die personalisierte Ablesung verzichtet; am Ende dieses Jahres komme das nächste Drittel hinzu. Parallel dazu war es in den vergangenen Jahren bereits möglich, Zählerstände auch per Karte oder online zu melden.

Keine Kostenersparnis

Eine signifikante Kostenersparnis sei mit dem neuen Modell allerdings nicht verbunden, sagt Andreas Horny: „Wir stemmen die Ablesung ja nicht mit zusätzlichem Personal, sondern mit Mitarbeitern, die auch übers Jahr im Trinkwasser-Bereich arbeiten.“ Zwar fielen Fahrt-Kilometer weg, doch eingegeben und verarbeitet werden müssten die Daten ja weiterhin, um die jährlichen Abrechnungen zu erstellen und zu versenden.

Von Ekkehard Schulreich