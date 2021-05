Vertrag nicht unterschrieben: Weg vom Rewe zur Grimmaer City bleibt vorerst unbefestigt

Grimma

Der seit langem geforderte kurze Fußweg vom Rewe- und dm-Drogeriemarkt zur Grimmaer Innenstadt bleibt ein Dauerbrenner. Grundstücksbesitzer Sven Röh hat den von der Stadt Grimma vorgelegten Erschließungsvertrag nicht unterschrieben. Das bestätigte auf LVZ-Nachfrage die Leiterin des Stadtentwicklungsamtes, Janine Wolff. Wie berichtet, sollte sich Investor Röh mit dem Papier schriftlich verpflichten, den Weg bis zum 31. Mai zu bauen – einschließlich einer Fußgänger-Ampel an der Bibliothek über die Friedrich-Oettler-Straße. Das Datum ist damit hinfällig.

Pfad bildet kürzeste Verbindung zwischen Märkten und City

Also werden die Grimmaer weiter auf dem Trampelpfad im Günstreifen hin und her laufen und sich nicht selten zwischen wartenden Autos über die Oettler-Straße zwängen. Der Pfad bildet die kürzeste Verbindung und war gleich nach Eröffnung beider Märkte im November 2018 entstanden. Rasch war klar, dass es Sinn macht, ihn zu befestigen.

Hintergrund: Die Stadt Grimma hatte seinerzeit dem Bau von Rewe- und Drogeriemarkt unweit des Zentrums unter Voraussetzungen zugestimmt. Eine davon war, dass der Bauherr auf eigene Kosten für die Fußgänger eine gute Anbindung an die Altstadt schafft. Diese Forderung machten damals sowohl Stadtrat als auch Gewerbeverein auf. Ihr Kalkül: Ein Teil der Supermarkt-Besucher lenkt seine Schritte auch in die City und sorgt für Belebung.

Erschließungsvertrag trat nie in Kraft

Zwar unterzeichnete der Bauherr seinerzeit den Kaufvertrag und den Städtebaulichen Vertrag. Der Erschließungsvertrag aber trat Amtsleiterin Wolff zufolge nie in Kraft. Dennoch habe der Investor alle darin enthaltene Regelungen umgesetzt – außer des Übergangs. Sein mündliches Versprechen, für Weg und Ampel aufzukommen, hat Röh bis heute nicht eingelöst und nun auch der aktualisierten Fassung des Erschließungsvertrages die kalte Schulter gezeigt.

Der Trampelpfad zwischen dem Rewe-Markt und der Innenstadt von Grimma Hier fehlt die Fußgänger-Ampel über die Oettler-Straße. Quelle: Frank Prenzel

Zuletzt soll er den Denkmalschutz vorgeschoben haben. Katrin Siebert von der Unteren Denkmalschutzbehörde stellt sich jedoch nicht gegen die Wegführung durch den Baumstreifen, der sich auf städtischem Grund und Boden befindet. „Sie akzeptiert die Notwendigkeit des Weges“, so Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) nach einem Gespräch mit der Denkmalpflegerin.

Investor verknüpft Versprechen mit anderen Vorhaben

Vielmehr möchte Röh den Weg wohl erst bauen, wenn er grünes Licht für seine zwei anderen Vorhaben hat und dann alles in einem Zug erledigen kann. „Er verknüpft es mit den Umbauten der anderen Gebäude“, bestätigt Amtsleiterin Wolff. Konkret geht es darum, im ehemaligen Stadionhäuschen am Volkshausplatz ein Eiscafé und im kleinen Raum am dm-Markt einen Laden oder eine Dönerbude zu etablieren. „Wir sind im Gespräch zur künftigen Nutzung und werden zeitnah einen guten Kompromiss finden“, sagt Wolff – auch mit Blick auf den Denkmalbehörde. Sie geht davon aus, dass der ersehnte sichere Weg noch in diesem Jahr entsteht. Baurecht liegt längst vor, ebenso die verkehrsrechtliche Anordnung für die Lichtsignalanlage.

Von Frank Prenzel