Grimma

Nach einer fast zwei Jahre währenden Hängepartie hat der Leipziger Samuri Reum seine Unterschrift unter den Kaufvertrag für den Oberen Bahnhof in Grimma gesetzt. Der Notartermin habe zwischen Weihnachten und Silvester stattgefunden, sagte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger gegenüber der LVZ. Mit den Signaturen hat die Immobilie nunmehr ihren Besitzer gewechselt.

Beschluss im Grimmaer Stadtrat schon im März 2020

Der Beschluss des Stadtrates zum Verkauf des Bahnhofs an die RE|SA Grundbesitz Management GmbH & Co. Oberer Bahnhof Grimma KG datiert vom März 2020. Die Großbuchstaben im Firmennamen stehen für Samuri Reum, der die Kommanditgesellschaft als Geschäftsführer vertritt und im Juni 2020 dem Stadtrat seine Sanierungspläne vorstellte. Per Kaufvertrag zahlt die Gesellschaft der Stadt Grimma 50.000 Euro für das seit Jahren leer stehende und verwahrloste Gebäude.

Problem für Pkw-Stellflächen ist nicht aus der Welt

Berger zufolge hat der Investor wegen der offen Parkplatz-Situation so lange mit der Unterschrift gezögert. Das Problem ist allerdings nach wie vor nicht aus der Welt. Auf der Bahnhof-Seite werden geschätzt 100 Pkw-Stellflächen benötigt. Zu allem Übel wird der jetzigen Park-und-Ride-Platz einer künftigen Busausfahrt geopfert. „Wir sind mit vielen Leuten im Gespräch, weil wir dort kein Eigentum haben“, nennt der Rathauschef den unveränderten Stand der Dinge.

Der Obere Bahnhof Grimma ist zentraler Umsteigeplatz und Schnittpunkt für alle öffentlichen Buslinien. Der Busbahnhof soll komplett umgebaut werden. Quelle: Thomas Kube

Mit der Unterschrift unterm Kaufvertrag tickt nun für die Kommanditgesellschaft die Uhr. Denn der Vertrag legt feste Zügel an. Der Investor habe jetzt genau ein halbes Jahr Zeit, beim Landratsamt einen genehmigungsfähigen Bauantrag einzureichen, erläutert der Oberbürgermeister. Ansonsten falle der Obere Bahnhof an die Stadt Grimma zurück. Berger ist jedoch zuversichtlich. Reum sei ein Profi, „er wird das schaffen“. Die Kreisbehörde muss dann innerhalb eines Vierteljahres über den Bauantrag befinden. Würde er nicht genehmigt, „fällt der Bahnhof an uns zurück“.

Käufer geht Investitionsverpflichtung ein

Sagt das Landratsamt Ja, beginnt Berger zufolge die nächste Frist. Dann hat die Gesellschaft drei Jahre Zeit, mindestens 950.000 Euro in das Einfallstor von Grimma zu stecken. So besagt es die im Vertrag verankerte Investitionsverpflichtung. Gelingt das nicht, erhält die Stadt Grimma den Oberen Bahnhof ohne Wertausgleich für eventuelle Investitionen zurück. Mehr noch: Die Kommanditgesellschaft müsste dann sogar eine Vertragsstrafe zahlen, die durch eine Bürgschaft einer großen deutschen Bank gedeckt ist. Berger spricht von 300.000 Euro.

Oberer Bahnhof in Grimma wurde 1866 errichtet

„Das Ganze ist so abgesichert, dass unsere Risiken sehr überschaubar sind“, betont der Rathauschef. Unter gegenwärtigen Bedingungen ließe sich der Bahnhof auch wieder ausschreiben. Berger betont aber noch einmal, dass er fest an den neuen Eigentümer glaubt: „Er wird Wort halten.“ Dabei ist schon jetzt klar, dass die Denkmalbehörde des Kreises bei der Sanierung des 1866 in neugotischer Formensprache erbauten Bahnhofs ein gewichtiges Wörtchen mitreden wird.

Historische Ansicht des Oberen Bahnhofs in Grimma. Quelle: privat

Parallel zum Engagement des Investors „werden wir an der Lösung des Parkplatz-Problems und der Schaffung des Bus-Parkplatzes arbeiten“, erläutert Berger. Die Kommune hat bereits Flächen auf der gegenüber liegenden Gleisseite erworben, wo für Pkw reichlich 100 Park-und-Ride-Stellflächen entstehen sollen. Sie ist auch an den Planungen zum Umbau des Busbahnhofs beteiligt. Im Zuge von „Muldental in Fahrt“ werden das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig und die Stadt Grimma mehrere Millionen Euro investieren. Bestenfalls sind die Bauarbeiter und Handwerker mit Bahnhof und Vorplatz fertig, wenn im November 2025 die erste S-Bahn nach Grimma rollt.

Von Frank Prenzel